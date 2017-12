Încă o lovitură grea pentru credibilitatea ciclismului: a fost prins dopat cel mai în vogă sportiv al momentului

Vorbim de o substanţă interzisă care se foloseşte însă împotriva astmului, afecţiune de care suferă şi Froome. „Am urmat sfatul medicului meu. În Turul Spaniei, am simţit că am probleme, aşa că medicul mi-a recomandat să mărim doza de salbutamol. Am făcut tot ce am putut pentru a mă menţine în limitele legale“, a declarat ciclistul de 32 de ani. Deocamdată, Froome nu va fi suspendat, însă investigaţiile vor continua în cazul său.

Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat că în eşantionul care i-a fost recoltat lui Froome, la data de 7 septembrie, a fost depistată o concentraţie ridicată de salbutamol.