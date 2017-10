Ministrul Mediului: Programul „Rabla“ va avea o componentă pentru achiziţia de biciclete electrice, începând de anul viitor

„Măsurile pe care le ia Ministerul Mediului, prin Fondul pentru Mediu, Administraţia Naţională de Meteorologie, Garda Naţională de Mediu, duc exact în direcţia diminuării emisiilor cu efect de seră. Avem programul Rabla, iar în acelaşi timp am implementat finanţare pentru achiziţionarea de maşini electrice şi, mai nou, de la anul a bicicletelor electrice. Sunt măsuri pertinente pe care le ţinem sub supraveghere. Ne gândim foarte bine să implementăm tot ce înseamnă circulaţia în zone critice în marile aglomerări, astfel încât deplasarea către locul de muncă să se realizeze cu autovehicule nepoluante, indiferent că vorbim de maşini personale sau de cele de transport public în comun. Am implementat, de asemenea, inclusiv finanţare pentru RO-LA, un program guvernamental multianual pentru transportul a tuturor vehiculelor de gabarit mare pe calea ferată, astfel încât poluarea să nu mai fie la nivelul de astăzi, iar circulaţia rutieră pe şosele să nu mai fie îngreunată. Vrem ca fiecare cetăţean din această ţară să ştie ce sunt schimbările climatice şi care sunt măsurile care se iau pentru diminuarea acestora", a menţionat Gavrilescu, potrivit Agerpres.



Potrivit ministrului Mediului, în perioada următoare, ministerul de resort, alături de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), va depune un proiect pe Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), pe exerciţiul financiar 2014—2020, astfel încât reţeaua de radar meteo să poată să fie performantă, iar previziunile să fie realizate în timp util.



De asemenea, Graţiela Gavrilescu a vorbit despre modul în care România contribuie la dezvoltarea şi implementarea de soluţii menite să diminueze efectele schimbărilor climatice.



"Acum câţiva ani şi eu, şi dvs., când auzeam noţiunea de schimbări climatice, ne întrebam ce înseamnă. Înseamnă foarte mult. Înseamnă că am avut în România anul acesta temperaturi extreme care ne-au îngrozit, am avut parte de fenomene meteo extreme cu pagube însemnate. Fiecare dintre noi, prin poluarea pe care o producem, reuşim să o luăm în nişte direcţii nu tocmai fericite. Mai presus de toate, siguranţa cetăţeanului trebuie să fie la adăpost. După cum ştiţi, Guvernul României a aprobat prin Ordonanţă de Urgenţă implementarea aplicaţiei 'RO Alert', pentru ca fiecare cetăţean să ştie ce măsuri trebuie să ia pentru a se pune la adăpost. Acum 25 de ani s-a vorbit pentru prima dată la Rio de Janeiro s-a pus în dezbatere modul în care trebuie să începem să luăm măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, sunt 20 de la ani de la Protocolul de la Tokyo, prin care toate ţările au fost puse în temă cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Un rol extrem de important pe care l-a avut şi România a avut loc la Conferinţa de la Paris. România, ca stat, este direct interesată ca populaţia să trăiască într-un mediu sănătos", a menţionat ministrul Mediului.