Magda Vasiliu, despre o nouă situaţie absurdă: „Nişte lucrători din sistemul de sănătate cer pe zile acte doveditoare“

Magda Vasiliu susţine că, pentru a putea să-şi prelungească lunar concediul medical, ca să poată sta cu fiul său la tratament în Italia, este obligată, tot lunar, să trimită la Bucureşti acte doveditoare ale diagnostului şi tratamentului lui Vlad.

„Domnilor guvernanţi, prietena mea, care lună de lună aleargă de nebună între instituţiile statului pe care voi îl administraţi, tocmai ce m-a anunţat că e în căutarea unui expert, care îşi va da (sau nu), semnătura pentru ca eu, mamă plătitoare de taxe şi contribuţii, să-mi pot lua în continuare amărâtul ăla de concediu medical! O hârtie parafată de spitalul de aici certifică încă din iulie atât diagnosticul, cât şi durata tratamentului...12 luni. Pentru cei de la Bucureşti hârtia are aceeaşi valoare ca şi sistemul medical românesc, adică zero. Prietena mea aleargă lună de lună de la Marie Curie (unde un singur medic poate semna hârtiile... dacă pleacă în concediu sau vrea să stea acasă 3 zile, deja am o problemă) la DSP, la Casa asigurări, la medicul de familie şi invers, să le arate unor angajaţi ai statului că Vlad chiar face investigaţii, analize etc... Nişte lucrători din sistemul de sănătate cer pe zile (!) acte doveditoare, fapt care arată că, deşi lucrează în Sănătate, n-au nici cea mai vagă idee despre cum se desfăşoară un protocol chimioterapeutic... sunt cure, pauze, evaluări, iar cure etc... Ba mai mult, spun senini: Nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situaţie!. Păi, normal că nu! Cine dracu e dement să-şi lase copilul în spital sau zăcând, acasă, ca să alerge după nişte acte de căcat?!? Mulţi, cei mai mulţi renunţă... D-aia nu v-aţi mai confruntat!!! Lună de lună traduc şi legalizez hărtii medicale, deşi diagnosticul şi tratamentul sunt fix aceleaşi de luna trecută... Cât despre schimbarea legii... nu se mai aude nimic!!! Aţi promis, aţi vorbit la tv, m-aţi asigurat că lucrurile se schimbă! Eu, în naivitatea mea, am fost tentată să vă cred! Bine că n-am făcut-o!!! Deci, domnilor guvernanţi, unde e legea??? Că, atunci când aveţi de furat, va treceţi ordonanţele în câteva ore! Ruşine!“, a postat Magda Vasiliu pe Facebook.