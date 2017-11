INTERVIU Ioanel Sinescu, despre scandalul de la rezidenţiat: „Vom face o anchetă internă. Doar cinci lucrări din 1.800 au avut note diferite”

Adevărul: Câţi candidaţi au depus contestaţii până acum (ora 15.00, n.red.)?

Academicianul Ioanel Sinescu: Sunt depuse 80 de contestaţii din 4.000 de candidaţi. Unii dintre ei consideră că întrebările nu sunt cuprinse în bibliografie, alţii consideră că răspunsurile la întrebări nu se regăsesc în bibliografie. Alte contestaţii se referă la punctaj. Au fost probleme cu primul stick pe care noi l-am scos cu grila care a fost transmisă prin STS pe un calculator de la noi. Celelalte stickuri au preluat tot conţinutul grilei, altele, inexplicabil pentru noi în momentul de faţă, nu au preluat toată informaţia.

Cum s-a ajuns la această situaţie?

Se va face o anchetă internă, cu specialişti din afara universităţii pentru a elucida care a fost mecanismul prin care nu a ajuns toată informaţia în stick-uri. Acum nu avem o explicaţie. După ce se elaborează listele definitive, vom da startul acestei anchete. Nu e prima oară când folosim acest sistem, l-am folosit şi în anii precedenţi. Evident că este neplăcut că s-a întâmplat aşa ceva. Ideea că la un concurs de o asemenea amploare pot să mai apară astfel de situaţii nu este un lucru nou, dar noi luăm în calcul mai multe variante - fie că e vorba de expertiză, probleme tehnice, chiar şi dorinţa de a discredita universitatea...

Câte dintre note au fost diferite între prima corectură şi cea de-a doua?

Au fost doar cinci note diferite, iar diferenţa a fost de un punct, în condiţiile în care au fost scanate peste 1.800 de lucrări doar la disciplina medicină. Deci procentul a fost infim, comparativ cu alte concursuri cum e cel de admitere sau chiar rezidenţiatul din alţi ani.

Cum v-aţi dat seama că sunt probleme cu aceste stick-uri?

Am fost sesizaţi că prea sunt punctajele egale, de 400 - 400 şi ceva de puncte, la mai mulţi candidaţi şi ne-am dat seama că ceva este în neregulă. Şi verificând nişte stick-uri am constatat că informaţia despre grile nu era completă. Şi atunci ne-a fost foarte clar că unii candidaţi au fost evaluaţi după stick-uri în care informaţia era cu grilă corectă şi completă şi alţii după o grilă incompletă. Am luat aşadar decizia de a informa comisia centrală şi am cerut de la cei care au operat subiectele la Târgu Mureş grila matrice care a fost difuzată la toate centrele universitare. Ei ne-au transmis grila princeps, noi am transmis-o din noi pe stickuri şi din acel moment toate lucrările au fost scanate şi apreciate ca punctaj după o grilă completă şi corectă.

Când aţi luat decizia de a rescana şi lucrările celor care plecaseră deja din concurs?

Ne-am dat însă seama că ei au voie să plece din concurs după prima oră. Cei care pleacă după o oră fie sunt atât de buni încât răspund la toate cele 200 de întrebări, dar acest lucru este puţin probabil, fie sunt cei care îşi dau seama că nu pot lua examenul. Aceştia au plecat devreme, înainte ca noi să realizăm că stick-urile pe care le utilizăm conţin o grilă de corectură incompletă.

Candidaţii acuză că a fost încalcată metodologia...

Nu s-a încălcat nimic. Ce acuză ei probabil că este real până la un punct. Dar tocmai din acest motiv avem comisie locală şi comisie centrală, dacă apare ceva să ştie să rezvole situaţia. Iar situaţia a fost soluţionată de comisia centrală care a hotărât în întregimea ei să ceară grila princeps de la comisia care a elaborat subiectele şi baremul, aflată la Târgu Mureş. Şi în acel moment totul s-a corectat după grila corectă şi completă. Aveam, în acel moment, două tipuri de corecturi, unele incomplete, ale celor care părăsiseră examenul în primele ore şi unele corecte, ale celor care au rămas până la final.

În acest punct, Comsisia centrală a decis să deschidă sacii din acele săli şi lucrările respective şi toate să fie evaluate de două ori în aşa fel încât să nu mai fie niciun echivoc în ceea ce priveşte punctajul. Noi am făcut acest lucru şi am constatat că din cele 1.880 de teze care au fost la medicină, cinci au fost evaluate incorect, în sensul că aveau un punct în plus sau în minus faţă de nota iniţială. La medicină dentară şi farmacie a mers totul repede, doar la medicină au fost probleme, pentru că erau 1.800.

Cum au fost anunţaţi cei care au plecat dinainte din săli?

Au fost anunţaţi pe site-ul dedicat rezidenţiatului, fără nume şi prenume, dar cu număr de concurs, şi cu punctajul obţinut. Practic, cei care ştiau că au luat 200 de puncte cand au plecat din examen dar erau siguri că ar fi trebuit să obţină 600 de puncte, şi-ar fi dat seama că ceva s-a întâmplat. Sunt mai puţine contestaţii depuse decât în anii trecuţi. Într-un final, fiecare candidat va şti că are un punctaj corect şi complet evaluat. Nu se perturbă cu nimic mersul concursului nici ierarhizarea candidaţilor.

La contestaţii, candidaţii vor fi de faţă?

Da. În momentul în care se va face reevaluarea punctajului se face în faţa lor.