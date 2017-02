Gabriela Firea, despre conflictul de la Spitalul Colentina: „Nu am numit-o manager pe Silvi Ifrim ca urmare a unei prietenii politice”

Reacţia primarului vine după ce un medic neurochirurg de la Spitalul Colentina a postat pe Facebook un mesaj în care susţine că managerul unităţii a redus personalul Secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă, iar în aceste condiţii se pot face intervenţii chirurgicale doar până la ora 15.00.



Primarul Gabriela Firea precizează că în atribuţiile sale intră doar numirea managerului spitalului şi desemnarea unui reprezentant în cadrul Consiliului de Administraţie, rezolvarea oricăror probleme în activitatea curentă fiind de competenţa echipei manageriale a spitalului şi a conducerii Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti.



„Sunt convinsă că doamna dr. Silvi Ifrim, pe care am numit-o manager interimar la Spitalul Colentina nu ca urmare a unei prietenii politice, inexistentă de altfel, ci în urma recomandărilor mai multor medici din cadrul spitalului, va găsi soluţiile necesare şi mai ales legale pentru dezamorsarea acestui conflict, iar adevărul va ieşi la lumină, astfel încât opinia publică să poată avea imaginea completă a situaţiei de acolo. Activitatea din orice spital al municipalităţii, deci şi a Spitalului Colentina, trebuie să fie bazată exclusiv pe grija pentru pacient şi pentru asigurarea unui act medical la cele mai înalte standarde, şi în niciun caz pe interese de grup, oricare ar fi acestea. În acest context, asigurarea celor mai bune condiţii pentru întreg personalul medical este şi va fi o prioritate pentru echipa managerială”, a spus Gabriela Firea.



Managerul Spitalului Colentina, Silvi Ifrim, susţine că afirmaţiile doctorului Ionuţ Gobej nu se sprijină pe realitate, secţia ATI are gardă continuă, iar actul medical nu a fost niciodată condiţionat de depăşirea programului de lucru, însă medicul nu cunoaşte legea privind orele suplimentare. Consiliul medical se va întruni luni şi va discuta acest caz.



"Am luat la cunoştinţă cu surprindere de cele prezentate în presă de doctorul Gobej, fără o documentare corectă privind situaţia din Spitalul Colentina. De menţionat că afirmaţiile doctorului Gobej nu se sprijină pe realitate, iar semnatarul pare să nu cunoască sau să nu accepte prevederile legale privind situaţia orelor suplimentare. Doctorul Gobej vorbeşte despre secţia de ATI, unde există gardă continuă, dată fiind natura secţiei. Cum poate, în acest caz, să afirme că după ora 15.00 nu ar mai fi personal în secţie?", spune managerul unităţii sanitare, Silvi Ifrim, într-un comunicat remis News.ro

Managerul Spitalului Colentina susţine că nu a fost disponibilizată nicio persoană din respectiva unitate sanitară.



"Mai mult, contrar afirmaţiilor doctorului Gobej, nicio persoană nu a fost disponibilizată din spitalul Colentina până în acest moment. Actul medical nu trebuie şi nu a fost niciodată condiţionat de depăşirea programului de lucru”, a adăugat Ifirm



În plus, managerul a adăugat că medicul face parte dintr-o ”secţie favorizată”.



„Interesant, doctorul semnatar face parte dintr-o secţie favorizată în detrimentul altor secţii în ultimii ani. Rezolvarea problemelor din spitalul Colentina, provenite în majoritatea lor din managementul defectuos anterior, nu se poate face prin presiuni individuale şi la care există o mult prea uşoară receptivitate. Consiliul medical convocat luni, 13 februarie 2017, va lua în discuţie toate problemele şi dezechilibrele create în Spitalul Colentina. Încercarea de a se face presiune prin pacienţi şi presă este inadecvată, atât timp cât secţii din spital, defavorizate direct sau indirect de vechea conducere, supravieţuiesc cu dificultate în acest moment şi ar putea recurge la aceeaşi modalitate. Spitalul Colentina are nevoie acum de linişte şi de revenire la un cadru legal pentru a putea repara ce s-a stricat şi pentru a putea progresa pe măsura renumelui", mai spune managerul interimar, Silvi Ifrim.



El prezintă cazurile a doi pacienţi cu tumori benigne care trebuie supuşi unor operaţii de peste 12 ore şi susţine că i-a expus managerului această situaţie, despre care a spus că binele bolnavilor ”reprezintă o lozincă” şi ”nu este interesat de ei”.



Ionuţ Gobej vorbeşte, într-un mesaj adresat pacienţilor, prietenilor, ”oamenilor de bine” şi autorităţilor statului, despre situaţia de la unitatea medicală.



Ionuţ Gobej consideră că managerul Spitalului Clinic Colentina ”nu poate îndeplini în continuare aceasta funcţie, pentru că nu este competent, nu este moral şi că pentru el binele pacienţilor ”reprezintă o lozincă” şi ”nu este interesat de ei”.



El cere demisia de urgenţă a managerului şi înlocuirea ei ”cu o persoană competentă, capabilă să rezolve probleme în interesul pacienţilor”.



De asemenea, el face apel la cei care cred în el să se alăture demersului său.



La începutul lunii ianuarie, primarul Capitalei, Gabriela Firea, l-a demis pe managerul Spitalului Colentina, Bogdan Andreescu, pe motiv că i-a ţinut pe pacienţi în frig în saloane.



Municipalitatea are în subordine, prin intermediul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, un număr de 19 spitale pe care le administrează.



Potrivit legii, Primăria asigură dotarea cu aparatură de specialitate şi consumabile, infrastructura, reparaţiile curente, investiţiile necesare, precum şi managementul, în timp ce actul medical în sine este supervizat de Ministerul Sănătăţii, iar plata personalului se face din banii obţinuţi, în baza contractelor, de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precizează municipalitatea.