Dacă tot vorbim de erori ale Justiţiei, nu vi se pare ciudat că nimeni nu disecă cazul Ţundrea sau al femeii din Prahova, ambii închişi pentru crime pe care nu le-au comis? Altminteri, erori dovedite şi recunoscute de Justiţie. N-am auzit ca statul să fie preocupat să caute măsuri reparatorii pe măsura nedreptăţii suferite de aceste victime.

În schimb, suntem îngrijoraţi teribil de condiţiile grele cu care se confruntă în închisoare alde Giovani Becali, Relu Fenechiu, Dan Voiculescu sau amantul perfect, Cristi Borcea. „Să fim oameni! Să fim europeni!”, strigă în cor cei care, altminteri, dispreţuiesc restul valorilor occidentale cum ar fi statul de drept şi meritocraţia. În principiu, nu poţi să-i contrazici. Un minim de condiţii, decente, ar fi firesc de asigurat. Însă cumva, pe nesimţite, dezbaterea se strecoară graţios pe lângă motivul primordial de la care ne-am luat cu vorba: aceşti oameni sunt la puşcărie pentru că au comis infracţiuni. Dovedite în Justiţie. Sunt pedepsiţi, nu trimişi la odihnă! Iar condamnările penale nu sunt decoraţii pentru fapte deosebite!

Am citit, de curând, o nouă declaraţie stupefiantă care ilustrează perfect felul viciat în care am ajuns să ne raportăm la persoane condamnate penal şi am să o redau întocmai. Gigi Becali: „De fapt, ştii cine cred eu că va fi preşedinte la FRF, de fapt 99 la sută? Va fi Gică Popescu. Ştiţi de ce? Pentru că se va da legea graţierii acum şi pedeapsa lui va fi graţiată şi va cădea şi pedeapsa complementară, aia de a nu putea participa la alegeri. Cine să candideze împotriva lui? După toate câte i s-au întâmplat nimeni nu îndrăzneşte pentru că îi bate Gică Popescu. Mai ales că a suferit cât a suferit şi fiind şi victimă şi după toate astea el s-a şi retras, a stat liniştit, la locul lui, vă daţi seama cât respect are în tot fotbalul românesc”. Şi nu, vă rog să nu-mi spuneţi că teoriile lui Gigi Becali nu pot fi extrapolate altor „voci” zgomotoase care populează politica şi media din România, pentru că exemplele sunt numeroase.

Nu ştiu şi nu-mi permit să mă pronunţ dacă Gică Popescu ar trebui să fie următorul preşedinte al FRF. Mai mult, am fost un fan al lui Gică Popescu şi l-am admirat pentru gestul de caracter pe care l-a făcut pe vremea lui Ceauşescu, când a refuzat să joace la Steaua şi a reuşit să rămână fidel Universităţii Craiova. Ca om care a trăit vremurile, vă asigur că a fost un gest de curaj să refuze echipa de suflet a familiei Ceauşescu.

Mai târziu, urmărind procesul în care a fost condamnat Gică Popescu, l-am considerat, în sinea mea, o victimă a rapacităţii mafiote cu care şi-a construit averea impresarul Giovanni Becali. Fără să am certitudini, eu aşa am simţit. Însă de aici şi până să îl proclami un martir, iar calitatea de penal, indiferent de circumstanţele morale atenuante, să fie invocată ca un atu în favoarea fostului căpitan al Naţionalei este o distanţă ca de la valorile occidentale reale până la mima noastră cea de toate zilele.

Later edit: Gică Popescu însuşi, dovendind încă o dată că are bun simţ, i-a dat replica lui Becali - "În legătură cu ultimele declaraţii apărute în spaţiul public, conform cărora eu aş dori să candidez din nou la preşedinţia Federaţiei, ţin să precizez că acesta este un subiect încheiat pentru mine. Aşa cum am spus-o şi în alte rânduri, eu nu voi mai candida pentru funcţia de preşedinte FRF şi dezaprob în totalitate aceste afirmaţii din mass-media.

Iar cu privire la continuarea aceleiaşi declaraţii, potrivit căreia protestele din stradă nu contează: eu, întotdeauna în carieră mea, am ţinut cont de părerea oamenilor şi am acţionat fără să ignor acest aspect important. Îmi place să cred că acelaşi lucru se va întâmplă şi acum", a declarat Popescu, pe pagina lui de Facebook.