Discuţii: Primăria Capitalei vrea să ia Metrorex şi Centura Capitalei în administrare

Pe agenda discuţiilor s-au aflat subiecte precum: posibilitatea preluării de către Primărie a Metrorex, implementarea biletului unic de transport în zona Bucureşti-Ilfov, modernizarea centurii Capitalei, situaţia lucrărilor la Pasajul Domneşti, precum si alte aspecte care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de trafic din Capitală.

„Ne-am întâlnit astăzi pentru a identifica soluţii rapide şi eficiente pentru rezolvarea unor probleme care trenează de prea mult timp. Autoritatea locală şi autoritatea centrală trebuie să pună bazele unui parteneriat clar, cu rezultate concrete pentru cetăţeni. Autoritatea locală este în întregime responsabilă pentru planificarea serviciului public local şi regional, conform Constituţiei României, dar şi normelor impuse de legislaţia europeană. În acest sens, încă de la preluarea mandatului, am discutat cu toate guvernele, atât pentru trecerea companiei Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei, cât şi despre transferul centurii Bucureşti către PMB. În toate capitalele Uniunii Europene, acestea sunt în administrarea autorităţii locale, care poate astfel sa acţioneze eficient şi unitar pentru modernizarea transportului public local si regional. De altfel, în PMUD - acest document strategic extrem de important pentru dezvoltarea regiunii Bucureşti-Ilfov - se prevede clar ca metroul trebuie să fie gestionat de autoritatea publică locală", Primarul General, Gabriela Firea

În ceea ce priveşte Tichetul unic de transport, ministrul a declarat ca: “Acordăm tot sprijinul Bucureştiului, vrem să rezolvăm toate problemele care ţin de ministerul pe care îl conduc, pentru ca atât noi cât şi dumneavoastră lucrăm în sprijinul cetăţenilor. Am solicitat conducerii Metrorex să urgenteze procedurile pentru ca foarte rapid să avem şi în Bucureşti un tichet unic de transport, la fel ca în toate capitalele Uniunii Europene".



În ceea ce priveşte Centura Capitalei, Primarul General, Gabriela Firea, a declarat: „Finalizarea lucrărilor la centura ocolitoare a Capitalei reprezintă una dintre cele mai importante măsuri prevăzute de PMUD. În ultimii 27 de ani, preocuparea faţă de centura Capitalei a fost minimală, ceea ce reprezintă un factor agravant al congestiei traficului rutier din Bucureşti. Dacă nu se face transferul centurii la Municipiul Bucureşti, vă rugam să luaţi măsurile necesare care se impun pentru urgentarea lucrărilor de modernizare a acesteia, lucrări care includ atât extinderea la 4 benzi a tronsonului DN2-A2, dar şi pasaje peste centură, unde sunt cele mai mari congestii de trafic. Un exemplu concludent îl constituie pasajul de la Domneşti, unde trebuie urgentate demersurile pentru începerea construcţiei".

Totodată, în cadrul întâlnirii, s-a mai discutat despre înfiinţarea unor noduri intermodale (autogara, capăt linii de tramvai, autobuz, metrou, park&ride) la intrările din oraş şi despre mutarea autogărilor din zonele centrale.

În urma discuţiilor s-a convenit, de asemenea, transferarea mai multor terenuri din administrarea Ministerului Transporturilor (ocupate de linii feroviare scoase din funcţiune, gări şi cantoane, situate in intravilanul Municipiului Bucureşti) în administrarea PMB, pentru a fi transformate în străzi, parcuri sau centre comunitare (ex. Strada Liniei, sos. Progresu etc.).