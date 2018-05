Declinul demografic s-a accentuat în martie, în principal ca urmare a creşterii mortalităţii

Prin comparaţie, în martie 2017, sporul natural negativ a fost de 7.420 de persoane. În martie 2018 s-au născut 13.685 de copii, cu 994 mai mulţi decât în februarie 2018 şi cu 1.366 mai puţini decât în martie 2017.

Totodată, s-au înregistrat 25.239 decese, cu 2.411 mai multe decât în luna februarie 2018 şi cu 2.768 mai multe faţă de luna martie 2017.

Câte căsătorii au fost oficiate în luna martie

Mortalitatea infantilă din România a scăzut în martie 2018 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 92 de decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 16 mai puţine decât în urmă cu un an.

În martie 2018, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.178 căsătorii, cu 83 mai multe decât în februarie 2018. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.805, cu 104 mai puţine decât în februarie 2018.

Populaţia României a scăzut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decât în anul anterior, în special ca urmare a scăderii natalităţii. În 2016, sporul natural negativ a fost de 54.316 de persoane.