Cum a scăpat un rănit din Colectiv de moarte datorită „plămânului artificial“:  „Am ajuns la Fundeni după un drum dramatic prin gropile Bucureştiului“

Mihai Grecea a relatat, pe contul său de Facebook, experienţa din spital şi le-a mulţumit medicilor care i-au salvat viaţa.

„Exact acum doi ani trăiam - e un fel de a spune - cele mai grele clipe din viaţa mea. Mă aflam în secţia de ATI a Spitalului Elias, într-o comă indusă. În urma injuriei pulmonare grave pe care am dobândit-o în iadul din containerul de la Colectiv intrasem, încet-încet, într-un ARDS severisim - o condiţe extrem de gravă a plămânului (sindrom de detresa respiratorie acută). Practic suprafaţa interioară a plămânului era compromisă de arsura chimică şi termică şi nu se mai putea face schimbul de gaze.

Mă sufocam respirând oxigen pur cu presiune ridicată... Şansa mea a fost că am avut un organism foarte rezistent şi, pe de o parte, deşi colonizat cu Klebsiella Pneumoniae multirezistentă, bacteria nu a pătruns în sânge, iar pe de altă parte am îndeplinit foarte mulţi parametri biologici care m-au calificat la ultima şansă doar teoretic posibilă de a scăpa cu viaţă: instalarea unui circuit de oxigenare extracorporală veno-venoasă cu membrană (ECMO). Popular spus - plămân atrificial. Acesta a făcut posibilă punerea în repaus total a plămânului timp de 10 zile pentru a se putea vindeca. Prognosticul meu vital era foarte scazut.

Din câte am înţeles, undeva la sub 20%. Iar şansele de supravieţuire cu ECMO undeva la 50%. În plus, aparatul ECMO trebuia montat, în mod normal, la Institutul C.C. Iliescu de la Fundeni dar era exclus. Nu aş fi putut supravieţui transportului până acolo. Aşa că a venit muntele la Mahomed. Echipa medicală de la Institutul C.C. Iliescu - prof. dr. Şerban Bubenek şi dr. Costin Scarlat - şi-au pus la pachet toată aparatura necesară şi s-au deplasat cu două ambulanţe la Elias.

Intervenţia a fost una delicată. De la 10 noaptea a început şi la 4 dimineaţa pe 11.11.2015 am ajuns la Fundeni după un drum dramatic prin gropile Bucureştiului cu ambulanţa. Orice zdruncinătură mai mare putea rupe canulele care îmi scoteau din corp şi reîntorceau din ECMO sângele. Am fost primul adult transportat în România cu ECMO instalat.

După 10 zile aparatul a fost decuplat iar eu am început să respir singur. După alte câteva zile am fost trezit. Eram al 13-lea pacient adult mare ars din lume care a beneficiat de ECMO pentru sindrom de detresă respiratorie acută severă (ARDS) şi al 7-lea pacient adult mare ars din lume care supravieţuit datorită aplicării ECMO pentru ARDS sever. Am avut o şansă enormă să scap atunci, şansă pe care prietenii mei care nu mai sunt, unii dintre ei mult mai puţin afectaţi de foc decât mine, nu au avut-o. Ei au murit de infecţii cu bacterii multirezistente luate din oribilele spitalele româneşti.

Pentru că iresponsabilitatea decidenţilor din sănătate, într-un moment de o dificultate enormă, a dus la (non)deciziile greşite şi absurde de a nu trimite răniţii în centre de arşi din străinătate, singura şansă ca ei să scape. Cum spuneam, eu am avut o şansă enormă. Am fost singurul care a beneficiat de un ECMO în România.

Şi, la doi ani distanţă, gândurile mele de mulţumire se îndreaptă către dr. Penelopia Marinescu, chirurgul plastician care mi-a facut impecabil grefarea pielii mainilor, fără să fie necesara regrefarea, către echipa medicală de la ATI Elias şi către minunata echipă de la Institutul C.C. Iliescu - medici, asistente, pompişti, infirmiere... Şi către toţi cei care s-au zbătut atunci, instituţional sau privat, să pot scăpa. Au fost mulţi... Fără toate acestea, astăzi nu aş mai fi putut scrie. Şi nici nu aş mai fi putut merge mâine să zbor. Va fi o zi frumoasă de toamnă la sud de Carpaţi “, a scris Mihai Grecea pe Facebook.