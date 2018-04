Cum pot avea acces bolnavii români la medicamente compensate de ultimă generaţie

Mai exact, dacă până acum exista o barieră legată de preţul cel mai mic, în funcţie de care era ales un anumit produs, autorităţile au luat decizia de a modifica legislaţia în aşa fel încât dacă un pacient este alergic la o anumită substanţă dintr-un medicament, pentru el să existe o alternativă terapeutică, la fel de bună, decontată de stat. Medicamentele vor putea fi obţinute ca şi în prezent, spune medicul Cristian Grasu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

„Spre exemplu, la terapia fără interferon, pentru hepatita C, se extinde nivelul gravităţii bolii în aşa fel încât să intre în acest tip de tratament şi pacienţii aflaţi într-un stadiu mai puţin avansat. În afară de asta, se încearcă deschiderea oportunităţii pentru pacienţii care nu răspund la tipul respectiv de tratament adus prin contract cost/volum/rezultat sau care sunt alergici la o anumită substanţă. Şi pentru aceştia vor exista alte variante de a fi trataţi. De pildă, dacă medicamentul care vindecă 90% din boală nu este suportat de pacientul respectiv din diverse motive sau nu dă rezultate, va putea fi tratat cu alt medicament cu acţiune similară”, a explicat, pentru „Adevărul”, secretarul de stat Cristian Grasu.

Pacienţi cu hepatită lăsaţi pe dinafară

La rândul său, Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), spune că de la terapia cu interferon free, decontată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, au fost excluşi pacienţi care erau la limită cu analizele şi a căror boală s-a agravat între timp.

„Schimbările ar fi extraordinare, sunt pacienţi care au rămas pe dinafară pentru că nu erau suficient de bolnavi. Medicul ar trebui să aibă decizia şi să decidă cu ce îl tratează în funcţie de pacientul pe care îl are în faţă. Spre exemplu, dacă vor intra în tratament şi pacienţi cu un stadiu mai puţin avansat al bolii am putea spune că România devine un exemplu pozitiv la nivel european pentru că are şanse de a eradica hepatita C”, arată Dedu.

Potrivit acesteia, foarte multe detalii referitoare la procesul birocratic nu se cunosc încă. „Mai trebuie să vedem care sunt chichiţele, data la care va începe să producă efecte noul contract. Cel de acum expiră cel târziu în luna mai”, a completat Marinela Debu. Însă nu doar bolnavii cu hepatită vor beneficia de medicamente noi odată ce contractele cost/volum/rezultat vor fi încheiate între CNAS şi producătorii de medicamente eligibili, ci şi pacienţii oncologici sau cei cu boli rare.

„La oncologie sunt diverse tipuri de molecule noi care au efecte bune într-un anumit tip de cancer şi, cu toate acestea, nu le aveam prinse în acest tip de contract. Hotărârea de Guvern stabileşte care medicamente sunt suportate integral sau compensat de către CNAS. Protocoalele terapeutice sunt deja făcute de comisiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii. În ceea ce priveşte prescrierea, medicii nu au de ce să nu le prescrie, vor avea criterii, iar cei care fac lucrurile cu bună credinţă şi cu competenţă profesională nu au de ce să se teamă că li se vor imputa reţete. Există un cadru legal, există protocoale care spun exact cum se prescriu aceste produse scumpe, dacă te încadrezi nu ai de ce să-ţi fie teamă, ca medic”, a completat doctorul Cristian Grasu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

Autorităţile arată că se va stabili un cost efectiv/pacient cu rezultat medical, cost efectiv care se va aplica atât pentru situaţiile în care există un singur medicament, cât şi pentru situaţiile în care există două sau mai multe medicamente substituibile pe aceeaşi indicaţie terapeutică. Pentru pacienţi nu va exista nici o contribuţie personală, diferenţa dintre preţul de comercializare şi costul efectiv/pacient urmând să fie achitată de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă cu titlul de contribuţie trimestrială, transmite CNAS.