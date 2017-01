Încă trei români morţi de gripă. Numărul deceselor a ajuns la nouă în acest sezon

Potrivit statisticilor, activitatea gripală este intensă în Bucureşti şi în judeţul Constanţa, dar focare locale sunt acum şi în judeţele Iaşi, Olt şi Braşov, fiind semnalate cazuri sporadice de gripă şi în alte judeţe.



„Discutăm despre o situaţie care ne preocupă, pentru că adresabilitatea este mare la spitalele de boli infecţioase, la camerlele de gardă”, a explicat profesorul Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie.

Bebeluş de un an, mort din pricina gripei



Aceeaşi tulpină a fost confirmată de laborator şi în cazul celor şase decese înregistrate până acum în România, printre cei şase fiind şi un bebeluş de un an, nevaccinat, la fel ca celelalte cinci victime. Autorităţile atrag atenţia că numărul celor care s-au vaccinat împotriva gripei cu doze gratuite de Ministerul Sănătăţii este mic.



Chiar dacă tulpina AH3N2 nu este nouă, ea este mai virulentă în acest sezon decât în cele precedente. În România, însă, numărul de cazuri e mic comparativ cu cel înregistrat de francezi. Spre exemplu, peste 780.000 de francezi au ajuns în primele patru săptămâni ale epidemiei de gripă din Franţa la medic, relatează presa internaţională, conform căreia Hexagonul nu s-a mai confruntat cu o astfel de situaţie de 20 de ani.



H3N2, depistat în 40% din cazurile totale din Franţa



Tulpina H3N2 a fost depistată pozitiv în 40% din cazurile care au intrat în atenţia medicilor, copleşiţi de numărul mare de bolnavi care ajung în spitale dar şi de rata de ocupare a paturilor. Tocmai din acest motiv, unele spitale au instituit deja celule de criză.



Nu la fel de dramatică este situaţia cu care se confruntă Spania, alt stat european unde virusul gripal face ravagii. În Spania, 19 decese au fost deja înregistrate de la începutul acestui sezon, autorităţile declarând epidemie de gripă. „Sezonul acesta e dominat de gripa A H3N2, o formă mai serioasă a gripei. Atunci când un sezon e dominat de H3N2 gripa tinde să devină mai severă, iar virusul din acest an dă complicaţii mai multe decât restul tulpinilor”, arată virusologii.