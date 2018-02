Vlad Voiculescu: În seara asta Kovesi a vorbit curat, cu răbdare, forţă şi eleganţă

„Senzaţia mea zilele astea este că Laura Codruţa Kovesi a fost lăsată singură. Fotografia de mai jos mi se pare grăitoare. Cea mai mare parte a politicienilor şi o bună parte din presă şi-au văzut de alte treburi sau au devenit dintr-o dată extrem de sensibili la greşelile presupuse ale unui procuror, în timp ce inculpaţi şi condamnaţi penal şi-au chemat armatele de mercenari, televiziuni şi fiţuici de doi lei şi au declanşat un nou atac asupra instituţiei care şi-a demonstrat în ultimii ani eficienţa mai mult decât orice altă instituţie a statului român.

În seara asta, Laura Codruţa Kovesi, singură, într-o conferinţă de vreo două ore a vorbit #curat, cu #răbdare, #forţă şi #eleganţă. Cam aşa cum ar trebui să facă orice om care se află în serviciu public sau măcar orice şef de instituţie.

Câteva afirmaţii sunt pur şi simplu incontestabile, pentru oricine are un minim bun simţ şi un dram de minte:

«Nu am niciun motiv sa-mi dau demisia. Daca ne uitam cine ataca vedem inculpati condamnati, trimisi in judecata, oameni care au bani, resurse, posibilitati si care vor sa decredibilizeze justitia, ce s-a facut corect, sa duca in derizoriu faptele de coruptie.»

«Acest atac nu e despre Kovesi, e despre procurorii care si-au facut treaba. Vizeaza ingenucherea statului roman, umilirea societatii si a poporului roman»

PS PS Dacă o femeie are curajul şi tăria asta, s-or găsi şi câţiva bărbaţi în ţara asta să ţină piept furtunii de nemernicii, ţăţisme şi hoţie, mă gândesc”, a subliniat Vlad Voiculescu pe Facebook.