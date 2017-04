Turcan: Legea salarizării nu se bazează pe o variantă realistă de venituri la bugetul statului

„Toate semnalele merg în direcţia că această lege nu se bazează pe o variantă realistă de venituri la bugetul statului, ci mai degrabă pe o tentativă heirupistă de a mai bifa o promisiune din campania electotală. Ministerul Finanţelor Publice trebuie să arate pentru anul în curs şi pentru fiecare an până la finalizarea aplicării legii salarizării unitare următoarele elemente fundamentale: creşterea economică prognozată şi creşterea PIB-ului revizuită, nivelul colectării veniturilor la bugetul de stat prin raportare la PIB, nivelul deficitului bugetar avut în vedere, numărul posturilor de bugetari, dacă acesta va creşte sau va scădea sau dacă va fi blocat, şi, de asemenea, sumele alocate pe investiţii în următoarea perioadă”, a declarat Raluca Turcan.

Liderul interimar al liberalilor a spus că cea mai mare îngrijorare a PNL este că, în momentul de faţă, Guvernul are zero lei alocaţi pentru investiţii, zero lei alocaţi pentru cofinanţarea fondurilor europene şi speranţele nu sunt mai încurajatoare de a aloca în anii care urmează bani mai mulţi pentru investiţii dacă se vor bifa toate aceste promisiuni de creşteri salariale fără temei în realitate.

„Performanţa Guvernului în primele trei luni a dat cu minus şi toată lumea trebuie să cunoască lucrul acesta. Nivelul colectării veniturilor la bugetul de stat este cu mult sub ceea ce trebuia să fie îndeplinit de către Guvern, minus 4,5 miliarde de lei. Anul acesta, colectarea va fi sub 30%, în timp ce media europeană este de 44% din PIB. Nu ne putem aştepta la un miracol în perioada următoare. N-avem niciun semnal că PSD va primi premiul Nobel pentru economie. N-avem niciun semnal că s-a reinventat teoria economică. Posibilităţile pe care le are PSD la îndemână sunt următoarele: acoperă toate promisiunile de creşteri salariale şi vom avea fie deficit excesiv, ceea ce înseamnă că intrăm pe procedura de deficit excesiv la nivel european şi tot ceea ce înseamnă cost de ţară va fi mai mare, fie vor aloca mai puţini bani pentru investiţii“, a mai spus Raluca Turcan.