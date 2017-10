Tudose neagă posibila demitere a lui Mişa: Nu intenţionăm schimbarea ministrului Finanţelor

Întrebat dacă este nemulţumit de ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, premierul a negat faptul că nu are de gând schimbarea acestuia. „Nu, nu este adevărat, ci dimpotrivă. Nu intenţionăm (să îl schimbe din funcţie — n.r.). Guvernamental nu, politic nu“, a afirmat Mihai Tudose.

De asemenea, preşedintele Camerei Deputaţilor şi liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că Ionuţ Mişa este un ministru bun, care va avea rezultate bune.

„Am înţeles că am avut o întâlnire de taină luni seara. Am avut o zi întreagă, vreo 18 ore de discuţii pe buget şi împreună cu domnul Mişa. N-a fost niciun conflict între noi, sau între premier şi dl. Mişa. E un ministru bun care munceşte şi va avea rezultate bune“, a afirmat Dragnea.

Referitor la deficit, Tudose a precizat: „Deficitul pe anul acesta este sub 3, şi la anul tot sub 3. Îmi permiteţi să comentez ce ştiu eu, nu ce ştiţi dumneavoastră. Este sub 3 — 2,97 pe 2017, şi tot aşa pe 2018 este bugetul prognozat“.