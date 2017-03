Tudorel Toader, intrat în dizgraţia PSD. Cum a fost reevaluat ministrul Justiţiei la doar o lună de la numirea sa

„Eu am spus de multe ori, în toate apariţiile publice, că voi susţine decizia ministrului dacă va fi argumentată. Din păcate nu am ce să susţin. Ori, mă aşteptam la o argumentaţie în care să ne spună de ce să fie menţinuţi în funcţie şefii Parchetelor, ori o argumentaţie pentru a cere revocarea lor. Am văzut o evaluare pentru revocarea lor cu o concluzie pentru menţinerea lor. Am o oarecare dezamăgire“, a declarat Liviu Dragnea fiind întrebat dacă susţine raportul de evaluare a procurorilor şefi ai Parchetelor, realizat de Tudorel Toader. Întrebat, concret, dacă PSD şi el îşi asumă decizia lui Tudorel Toader, Dragnea a precizat: „Eu nu mi-o asum“, după care a precizat că nu ţine de el retragerea sprijinului pentru Toader, ci de premierul Sorin Grindeanu. Paradoxal, la numirea lui Toader, Dragnea şi premierul Sorin Grindeanu îl numeau pe Toader „mare personalitate“ şi susţineau că e „un profesionist“. „Am mare încredere în domnul ministru Toader şi aştept nu doar această evaluare, dar şi pachetul de proiecte de legi pe care trebuie să îl promovăm în perioada următoare“, afirma săptămâna trecută Dragnea.

Jignirile lui Băsescu Fostul preşedinte Traian Băsescu, în prezent preşedinte al PMP, a ales calea jignirilor la adresa lui Toader, după prezentarea raportului.„A fost o analiză profesionistă cu o concluzie de slugă. A constatat încălcarea gravă a Constituţiei şi apoi a spus că nu e oportun să luăm măsuri împotriva celor care încalcă Constituţia. De astăzi, statul român lucrează pe oportunităţi, nu pe constituţii“, a declarat preşedintele PMP, numindu-l pe ministrul Justiţiei „marţafoi“.

Mult mai dur a fost secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, unul din cei mai mari critici ai DNA şi Parchetului General. „Părerea mea e că este o ruşine ce s-a întâmplat. Sunt dezamăgit total. Nu este vina noastră. E opinia ministrului Justiţiei“, a declarat social-democratul care a catalogat raportul lui Toader drept un „bla bla ieftin“.

În tabăra PSD s-a ajuns chiar ameninţări cu demisia din partid, din cauza ministrului Toader. „E o zi penibilă. A fost o pledoarie impecabilă, dar o decizie absolut lamentabilă în care nu mă regăsesc şi pe care nu o susţin. Şi pe care, dacă PSD o va susţine, mă voi gândi foarte serios dacă mă voi mai regăsi în PSD de aici înainte”, a spus deputatul Liviu Pleşoianu.

Apărătorul Tăriceanu

O atitudine mai rezervată a avut preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, cel care l-a propus pe Tudorel Toader la Justiţie. Tăriceanu a lăudat raportul, cu toate că există „o discrepanţă între concluzia evaluării şi aşteptarea evaluării“. Mai mult, acesta cerut ca Lazăr şi Kovesi să-şi dea singuri demisiile. De partea cealaltă, Opoziţia a salutat concluzia lui Toader.

„Unii aşteptau astāzi o ghilotinā ministerialā peste capetele parchetelor. Eu am spus de ieri cā nu va cere revocarea. Şi aşa a fost. Dar, atenţie! Toader e mai şmecher decat pare. N-a dat drumul ghilotinei, dar a aprins fitilul unei bombe. De ce? Pentru cā a spus douā lucruri: 1. Nu revoc, pentru cā nu e oportun; 2. Procurorii nu pot ancheta guvernul pentru emiterea de acte normative“, a scris Cătălin Predoiu, prim-vicepreşedinte PNL, pe Facebook.