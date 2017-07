Sorin Grindeanu, despre moţiunea de cenzură: Poate vrea Liviu Dragnea să întrebe dacă în Brazilia votul e la vedere

„Văd că Liviu Dragnea crede că trebuie să fii constituţionalist ca să ştii că votul la moţiunea de cenzură e secret, cu bile! Ei bine, nu! Trebuie doar să ai un minim respect pentru lege! Ca preşedinte de partid, preocuparea lui Liviu Dragnea nu ar trebui să fie statul pe scări la moţiunile împotriva propriului guvern pentru a verifica votul parlamentarilor”, a precizat foostul prim-ministru.

Sorin Grindeanu a susţinut că „poate vrea Liviu Dragnea să întrebe dacă în Brazilia votul e la vedere”.

„Să îţi ameninţi proprii parlamentari, să faci filtre la vot, să-i obligi să arate votul care, din punct de vedere constituţional, este secret - toate acestea sunt lucruri inadmisibile. De aceea am sesizat CCR. Pentru ca aşa ceva să nu se mai întâmple”, a conchis fostul premier.

Referitor la sesizarea lui Sorin Grindeanu la CCR pe tema votului secret de la moţiunea de cenzură, Liviu Dragnea a ţinut să precizeze că „votul secret este o opţiune” pe care o foloseşti sau nu.

„Eu cred că până la urmă votul secret este o opţiune pe care o foloseşti sau nu. S-a votat când secret, când la vedere în Parlament, cred că important este votul, cred că un om care are personalitate, şi au fost oameni cu mare personalitate, au votat invers, tot la vedere. (...) Eu nu am pregătirea constituţională a domnului Sorin Grindeanu, drept pentru care am rugat specialiştii în Constituţie şi în drept din Parlament şi ei vor face materialul către CCR", a afirmat liderul PSD.

Dragnea a mai declarat miercuri, la Parlament, că a notificat autorităţile federale din Brazilia pentru a investiga modul în care au fost furnizate informaţii despre viaţa sa privată, în contextul anchetei desfăşurate de cei de la Rise Project. Liderul social-democraţilor a ţinut să precizeze că nu are afaceri în Brazilia şi nu a spălat bani în nicio ţară, iar el nu este urmărit internaţional.