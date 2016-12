Sevil Shhaideh: Comentariile răutăcioase se vor dovedi false după maximum un an de guvernare. Noul PSD se va ridica la aşteptările tuturor românilor

„Suntem 2,100 de prieteni. Vă mulţumesc pentru susţinere şi mesajele de încurajare! Am observat foarte multe comentarii răutacioase fără rost, probabil şi voi vă întrebaţi de ce nu le-am şters... Motivele sunt simple: 1) Fiecare are dreptul la replică. 2) Sunt 100% sigură că după maximum un an de guvernare, acestea se vor dovedi a fi complet false“, a scris Sevil Shhaideh, pe pagina sa de Facebook.

Shhaideh a mai spus că noul PSD va îndeplini aşteptările românilor. „Am încredere in mine, am încredere în oamenii care mă susţin si, cel mai important, am încredere că noul PSD se va ridica la aşteptările tuturor românilor!“, a mai spus Sevil Shhaideh.

Sevil Shhaideh a fost numele-supriză pregătit de Liviu Dragnea pentru funcţia de premier. Nominalizarea sa a fost o surpriză şi pentru social-democraţi, care au aflat de la televizor pe cine a propus Liviu Dragnea la consultările de la Palatul Cotroceni.

Sevil Shhaideh a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale condus de Liviu Dragnea, şi a preluat funcţia de ministru, după ce Dragnea a fost condamnat în dosarul „Referendumul“.