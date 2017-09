Rutina premierului. Tudose ceartă săptămânal miniştri şi secretari de stat, dar doar cu asta rămâne

Cazul Țuțuianu

Singura plecare din Guvernul Tudose a fost cea a lui Adrian Țuțuianu, fost ministru al Apărării, dar la presiunile făcute de Liviu Dragnea, liderul PSD. Adrian Ţuţuianu a declarat pentru Digi 24 că reproşurile care i-au fost aduse şi care s-au soldat cu demisia sa nu au fost suficient argumentate. Ţuţuianu şi-a scris demisia după ce premierul Mihai Tudose i-a spus că Liviu Dragnea îi cere să plece. „Am plecat pentru că mi s-a făcut un reproş pe care, în sinea mea, îl consider insuficient fundamentat, dar nu am ţinut să mă leg nici de scaun, nici de funcţie. În momentul când premierul Tudose mi-a spus că am greşit şi că am adus un prejudiciu de imagine grav, a spus dânsul, şi că preşedintele partidului îmi cere să plec, am cerut o coală de hârtie, mi-am scris demisia“, a declarat Țuțuianu.