Rivalul lui Orban din PNL figurează că a votat legile Justiţiei alături de PSD. „A ieşit din muţenie când am declanşat cel mai dur atac împotriva PSD“

Iulian Dumitrescu, prim-vicepreşedinte al PNL şi lider al senatorilor PNL, apare printre persoanele care au votat, marţi, alături de PSD şi ALDE, Legea 303 privind statutul magistraţilor, ultima dintre cele trei ale Justiţiei votate de majoritatea parlamentară. „Adevărul“ a încercat în repetate rânduri să-l contacteze pe Iulian Dumitrescu pentru a explica votul, dar acesta nu a răspuns. Surse politice au precizat pentru „Adevărul“ că Iulian Dumitrescu, deşi a fost prezent la lucrările Senatului, nu a fost în sală în momentul votului, cu toate că pe lista celor care au votat figurează şi el, alături de colegul său de partid Alexandru Pereş (foto), după cum arată o lista votului electronic obţinută de „Adevărul“.

Iulian Dumitrescu a venit cu câteva explicaţii pe Facebook. „Nu ştiu pe cine am deranjat, dar am asistat în această după-amiază la o tentativă mârşavă de compromitere a mea. În ciuda faptului că nu am participat la votul exprimat în Senat pe modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, pe lista nominală de la vot figuram ca şi cum aş fi fost prezent şi aş fi votat în favoarea propunerilor Comisiei Iordache.

Colegii de la PNL au sesizat cât de gravă era situaţia, m-au anunţat şi am ajuns în câteva minute în sala de şedinţă a Senatului. Am cerut explicaţii de la microfonul central, după ce am arătat că nu am fost prezent la vot, nu am folosit cartela de vot şi nu am semnat condica de prezenţă. Sper ca actuala putere, PSD-ALDE, să corecteze minciuna, nu îmi închipuiam că asemenea mârşăvii sunt posibile în Senatul României“, a scris Iulian Dumitrescu pe Facebook.





Tot marţi, înainte de votul din Senat, Iulian Dumitrescu l-a criticat dur pe Ludovic Orban în şedinţa conducerii liberale, motivul fiind plângerea penală depusă de preşedintele PNL pe numele premierului Viorica Dăncilă. Mai mult, la votul dat de conducerea liberală pentru solidarizarea cu Orban, Dumitrescu a fost printre cei trei lideri PNL care au votat „împotriva“ şefului lor de partid. Ceilalţi doi au fost Marian Petrache (vicepreşedinte) şi Tinel Gheorghe (preşedinte PNL Ialomiţa).

„Plângerea penală nu e o armă politică“

Ulterior, Dumitrescu, prim-vicepreşedinte care a avut mai multe atacuri la Orban în ultimele luni, a publicat un mesaj pe Facebook în care explică atitudinea sa anti-Orban. „Domnul Orban nu s-a consultat cu nimeni. Azi, cerând vot de încredere în Biroul Executiv, şi-a recunoscut greşeala. În opinia mea, plângerea penală nu este o armă politică. Au fost mai multe voci în Biroului Executiv care au susţinut, dimpotrivă, că plângerea penală poate să fie o armă politică. Eu cred că există instituţii vigilente, abilitate să se sesizeze pe înaltă trădare, nu cred că o persoană fizică, oricum s-ar chema ea, poate să fie mai vigilentă decât aceste instituţii“, a scris Dumitrescu.

Replica lui Orban a venit de pe treptele de la Parchetul General. „Iulian Dumitrescu a ieşit din muţenie în momentul în care am declanşat cel mai dur atac împotriva PSD. Îl aştept cu opinii critice la adresa PSD“, a declarat Ludovic Orban despre cel cu care a mai avut schimburi de replici de-a lungul timpului, deşi Dumitrescu a făcut parte din echipa Orban la Congresul de anul trecut.