Reacţia IICCMER la declaraţiile lui Nicolae privind rezistenţa anticomunistă: Jignesc profund memoria celor care au sfârşit sub gloanţele regimului popular

„Pe lângă inexactitatea masivă a unor asemenea afirmaţii, ele jignesc profund memoria unor oameni care, în condiţiile instaurării prin forţă şi minciună a regimului comunist, au sperat ca România să fie cruţată totuşi de experimentul dictaturii proletariatului. Rezistenţa anticomunistă, întinsă pe nu mai puţin de două decenii, a adunat la un loc luptători din toate clasele sociale, având orientări politice, credinţe religioase şi viziuni diferite, dorinţa de libertate fiind un liant indestructibil. Fără să fi fost judecaţi, fie şi de o justiţie strâmbă, şi sfârşind sub gloanţele regimului „popular”, luptătorii anticomunişti – alături de deţinuţii politici, deportaţii, dizidenţii şi exilaţii – ar trebui să reprezinte un simbol al demnităţii în momente de cumpănă ale României din a doua jumătate a secolului XX“, afirmă Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc .

IICCMER îndeamnă la depolitizarea abordării trecutului recent si spune că este gata să ofere consultanţă în materie. Senatorul PSD Şerban Nicolae a afirmat luni, în cadrul dezbaterilor din comisia juridică a unei iniţiative legislative privind declararea zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă, că partizanii anticomunişti din munţi au slăbit capacitatea de apărare a României, iar acţiunea lor a fost îndreptată împotriva intereselor ţării. El a mai spus că încercarea de schimbare a stăpânului sovietic cu stăpânul american nu era cu nimic mai bună şi a susţinut că Stalin şi Churchill au fost în egală măsură doi criminali.

„Rezistenţa anticomunistă începută în 1944, când România era încă în război - de partea Aliaţilor după 23 august -, este una care slăbea capacitatea de apărare a României. Era mai degrabă îndreptată împotriva intereselor României. Mai mult, dacă îmi spuneţi că era un lucru bun că CIA organiza operaţiuni de slăbire a capacităţii de apărare a României sub pretextul că o fac împotriva regimului comunist este mai degrabă ticăloşie ce făceau. Era punerea în slujba unei puteri străine, valabilă oricând. După 1958 trupele sovietice au părăsit România. Mi-e foarte greu să disting – v-am spus, am în familie şi foşti legionari, şi foşti luptători în Bucegi, unii şi cu funcţii -, am încercat să înţeleg toate aceste lucruri şi sunt destul de echilibrat, nu sunt un fanatic al vreunei opţiuni. Dar mi se pare că ne arogăm merite care nu există“, a mai afirmat Şerban Nicolae.