Apoi vorbeşti de degradarea limbajului public şi a urii exprimate strident în social media la adresa jurnaliştilor. Invoci libertatea de exprimare şi ne întrebi dacă avem ceva de spus în faţa „acestei degradări a democraţiei”.

Nu ne este foarte clar mesajul tău către noi. Ne ceri să apărăm dreptul tău la liberă exprimare, al Sorinei Matei sau al oricărui alt jurnalist în faţa ostilităţii instituţiilor publice? Sau ne reproşezi că tăcem complice la valul de ură şi intoleranţă care străbate dezbaterea publică?

Dacă ne ceri să ne exprimăm în apărarea condiţiei de jurnalist, fie că e vorba de tine sau de oricine altcineva, o facem categoric. Niciun politician, niciun funcţionar public şi nicio instituţie nu au dreptul să persifleze, să umilească, să insulte sau să mintă un jurnalist, fie el bun sau rău, bine sau rău intenţionat. Obligaţia de decenţă şi onestitate a autorităţii publice vine din rolul şi responsabilitatea asumate odată cu votul cerut alegătorilor sau salariul primit din bani publici. Nicicând şi niciunde politicianul, fie el primar, parlamentar, ministru sau preşedinte, nu are voie să pună la îndoială misiunea publică a jurnalistului prin stimularea, directă sau indirectă, a limbajului urii.

Dacă însă ne reproşezi voalat vreo formă de complicitate, atunci greşeşti. Şi o spunem cu reverenţă faţă de rolul ingrat şi dificil de „câine de pază al democraţiei” pe care ţi l-ai asumat şi cu recunoştinţă faţă de cariera ta onestă în serviciul public, chiar şi atunci când a fost marcată, inevitabil, de erori.

Răspunsul nostru, în cei 2 ani de existenţă a Iniţiativei România, în faţa calomniei, abjecţiei, urii şi minciunii au fost acţiunile noastre. Niciodată nu am răspuns abjecţiei cu altă abjecţie şi minciunii cu altă minciună. Răspunsurile noastre au fost proiectele de transparenţă şi anticorupţie, monitorizarea profesionistă a activităţii autorităţilor publice, dialogul şi dezbaterea cu cetăţenii şi politicienii, iniţierea de proteste paşnice, umorul şi determinarea în urmărirea unor obiective de democratizare, de întărire a statului de drept şi de apărare a independenţei justiţiei.

Iniţiativa România şi membri ai organizaţiei au fost calomniaţi, au fost împroşcaţi cu tone de lături şi minciuni. Nu am răspuns însă niciodată nebuniei şi resentimentului. Puterea noastră, a celor mulţi şi oneşti, stă în ascendentul moral al faptelor noastre, nu în capacitatea de a arunca mai tare cu noroi.

​De doi ani suntem sub asediu. Am fost catalogaţi soroşişti, macovişti, băsişti, iohannişti, trădători de ţară, securişti, binomişti, vânduţi, progresişti, neoliberali şi multe altele, într-un vârtej al nebuniei şi abjecţiei, în funcţie de interese de moment. Am fost anul trecut, în legătură cu evenimentele privind Justiţia, iniţiatorii dialogului şi colaborării între organizaţiile civice, am fost iniţiatorii dialogului cu Preşedinţia, am fost iniţiatorii dialogului cu Guvernul, am fost iniţiatorii dialogului cu partidele de opoziţie. Şi suntem mândri de asta. Pentru că noi credem că răspunsul nu stă în ură şi violenţă fizică sau verbală, ci în dezbatere şi mecanisme democratice. Pentru asta am fost calomniaţi şi insultaţi de jurnalişti şi de politicieni, de Antena 3, de RTV, de PSD, de ALDE, de Sorina Matei, Alina Mungiu Pippidi şi România Curată, unde, ce ironie!, scrii şi tu, Cătălin, şi de mulţi alţii asemenea, chiar şi din „tabăra noastră”.

Dar poate ai dreptate, am tăcut când ar fi trebuit să ripostăm, şi poate e timpul să cerem ajutor celor ca noi. Poate responsabilitatea e mai largă şi nu le aparţine doar celor care mint şi insultă, ci şi celor care tac sau sunt indiferenţi. Te chemăm pe tine şi pe cei ca noi, supuşi erorii, dar oneşti, să luăm atitudine. Ori de câte ori, indiferent de tabără sau de cauză, se deraiază de la bun-simţ, toleranţă faţă de opinia contrară, respectul faţă de raţiune şi dialog, să creăm împreună un cordon sanitar în jurul valorilor democratice şi decenţei publice, pentru ca acestea să nu fie alterate definitiv. Da, poate ai dreptate, democraţia moare în tăcerea noastră.