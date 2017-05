Predoiu se retrage din cursa pentru şefia PNL: „Ceea ce ofer eu nu coincide cu vederile liderilor de organizaţii”

”Dragi prieteni, am informat acum câteva minute membrii BPN PNL privind faptul că am luat hotărârea să nu depun o moţiune în cadrul Congresului PNL din 17 iunie (…) Am înţeles în acelaşi timp că ceea ce ofer eu pentru funcţia de Preşedinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizaţii. Din păcate, mulţi şi-au fixat opţiunile prin semnătură în alb, fără ca textul vreunei moţiuni să fie redactat încă. Un om politic trebuie să fie realist, cu picioarele pe pământ. Politica este arta posibilului într-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru şefia PNL, acum nu se poate!”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.



News.ro a relatat, în exclusivitate, că la întâlnirea preşedinţilor de organizaţii PNL din Ardeal, care a avut loc pe 21 aprilie la Cluj-Napoca, Predoiu i-a spus primarului de Oradea, Ilie Bolojan, că dacă va candida la preşedinţia partidului el se retrage şi îl va susţine.



”Predoiu i-a spus lui Bolojan că, dacă va intra în cursă, el se va retrage şi îl va susţine”, a declarat atunci pentru News.ro unul dintre liderii PNL participanţi la discuţiile de la Cluj.



Potrivit surselor citate, liderii organizaţiilor PNL din Ardeal i-au spus lui Ilie Bolojan că, dacă nu va intra în cursa pentru şefia partidului, ei îl vor susţine pe Ludovic Orban pentru această funcţie.



Ca răspuns la informaţiile privind o posibilă retragere a sa din cursa pentru şefia formaţiunii, Cătălin Predoiu a scris a doua zi pe Facebook, afirmând că acestea sunt "intoxicări", iar el este decis că intre în cursă şi să o câştige, indicând că informaţiile vin din partea adversarilor săi din PNL.



"Mesaj către suporterii şi prietenii mei: ignoraţi, vă rog, intoxicările "prieteneşti"! Cu cât mai mult vorbesc ei mincinos despre presupusa mea retragere din cursă, cu atât mai fermă e hotărârea mea să candidez ca să câştig competiţia! Mesaj către "prieteni": nu vă mai cheltuiţi resursele cu închipuiri şi vise!", a scris atunci Cătălin Predoiu pe Facebook, postare pe care ulterior a şters-o.



În cursa pentru preşedinţia PNL au rămas Ludovic Orban şi Cristian Buşoi. Orban a avut marţi seară o întâlnire cu cei care îi susţin candidatura, în urma căreia a anunţat că 24 de lideri de organizaţii judeţene au semnat pentru moţiunea sa, mai mulţi parlamentari, opt primari de municipii reşedinţă de judeţ şi trei preşedinţi de Consilii Judeţene şi a anunţat că luni, 15 mai, îşi va depune oficial candidatura.



"Până în prezent au semnat moţiunea Orban 24 de preşedinţi de filiale, un număr semnificativ de parlamentari, opt primari de municipii reşedinţă de judeţ, trei preşedinţi de consilii judeţene. La ora actuală în peste 30 de filiale judeţene există semnături de susţinere de ordinul miilor din partea primarilor de oraşe, primarilor de comune, viceprimarilor, consilierilor judeţeni şi preşedinţilor de organizaţii locale", a declarat Ludovic Orban, menţionând că luni, 15 mai, la ora 11:00, îşi va depune oficial candidatura la sediul central al PNL.



Tot marţi, membrii conducerii PNL Bucureşti şi liderii organizaţiilor de sector, cu excepţia Ancăi Boagiu, preşedintele PNL Sector 2, şi-au anunţat susţinerea pentru candidatura lui Cristian Buşoi la preşedinţia partidului.



Viitorul preşedinte al PNL va fi ales de către 5.000 de delegaţi la congresul din 17 iunie, care va avea loc la Romexpo în Bucureşti.