Ponta: La SRI sigur au rămas din sticlele de vin pe care le ducea „prietenul“ Liviu pentru prietenul lui Florin. Dragnea: Nu sunt nici naş, nici fin cu Florian Coldea

„Să comentez minciunile şi prostiile «Cârmaciului» din Teleorman?? Mai bine nu .... sunt lucruri mult mai importante de făcut! Dar înteleg frustrarea şi laşitatea cu care sunt atacat non stop. Văd că încă sunt oameni suficient de orbi sau minţiţi care spun să nu îl mai atac pe Dragnea - dragii mei, vă rog citiţi ca eu doar am răspuns la nişte murdării şi aberaţii! Mă duc să îmi primesc «plata» de la Băsescu, Soros si SRI! Încep cu SRI că acolo sigur au mai rămas din sticlele de vin «Opus One» (n.r.- o sticlă de vin de acest fel costă între 510 lei şi 710 lei) pe care le ducea «prietenul» Liviu pentru prietenul lui Florin“, a scris Ponta pe contul de Facebook, aceasta fiind o replică la un articol în care liderul PSD Liviu Dragnea, acuza că asupra sa are loc un atac coordonat.

„Nu sunt numai din partea lui Victor Ponta (atacurile – n. red.). e o anumită coorodonare. Poate să fie o simplă coincidenţă. Ponta, Băsescu, Daniel Constantin, jurnalişti de la Evenimentul Zilei, B1, Hotnews, alte site-uri, publicaţii (…) Există, se pare, o dorinţă din partea unora ca eu să fiu vulnerabilizat. E o abordare securistă la unele anchete jurnalistice, care nu spun nimic, croşetează cu neadevăruri. Unii zic că ar fi o coordonare de la SRI, alţii că ar fi de la Soros, pe care l-am atacat şi o să-l atac până când ţara asta va scăpa de influenţa acestui om nefast”, a declarat Liviu Dragnea într-o emisiune la România TV.

Ulterior, Dragnea a venit la rândul său cu o replică pentru Ponta. Chestionat dacă îi ducea sticle cu vin lui Florian Coldea, liderul PSD a evitat să comenteze, spunând doar că „nu este nici naş, nici fin” cu fostul director adjunct al Serviciului Român de Informaţii, aluzie la faptul că George Maior, fostul director al SRI, este naşul lui Victor Ponta.