Ponta, nou atac la Dragnea: Am văzut fotografii cu Grindeanu în barcă alături de „camaradul“ Dragnea. Să îşi pună urgent o vestă solidă de salvare

„În această săptămâna atât de plină cu aventuri «pescăreşti» mi-am adus aminte de un episod din Septembrie 2012 de la Murighiol din Deltă. Atunci am avut un weekend extrem de încărcat-stabilirea candidaţilor la Alegerile Parlamentare din Decembrie 2012 . În plus am adoptat toţi o «Declaraţie oficială de solidarizare cu Liviu Dragnea» - ştiu că acum sună comic dar aşa a fost! Am fost atunci în «barcă USL» cinci oameni (că în faimoasa comedie «Operaţiunea Monstru» 😂) : Crin Antonescu, Victor Ponta, Gabriel Oprea, Daniel Constantin şi-cu voia dvs. ultimul pe lista - «camaradul şi prietenul» Liviu Dragnea!“, a scris Victor Ponta pe Facebook.

„Au trecut de atunci ceva mai mult de 4 ani / continuarea o ştiţi : întâi a sărit în apa Crin, după aceea am fost eu "împins" mai discret, apoi a urmat aruncarea brutală peste bord a lui Gabi şi acum ejectarea cu tot cu băncuţă a lui Daniel ! Tristă poveste-important e că în barcă a rămas unul singur, cel mai rezistent dintre noi toţi 😂 / cel pentru care ne asumăm şi proclamam toţi atunci «solidaritatea»!!!“, a continuat Ponta.

Plecând de la povestea din 2012, fostul premier îlm povăţuieşte pe Sorin Grindeanu, invocându-l, ironic, pe Liviu Dragnea.

„Ieri am văzut fotografii cu Premierul Grindeanu stând în picioare în barcă alături de «camaradul şi prietenul» Liviu / sper să fie deştept şi să îşi pună urgent o vestă solidă de salvare pe el-istoria se repetă pentru cei care nu învaţă din experienţele trecutului. Dincolo de aceste «poveşti pescăreşti» cel mai important lucru pentru noi toţi e să nu se scufunde «barcă»! Văd valuri mari, găuri multe şi un «Cârmaci» care e mai preocupat de aruncarea celorlaţi peste bord decât de ajungerea în siguranţă la mâl!“, susţine Ponta, care încheie cu un mesaj enigmatic: „Eu mă descurc foarte bine să înot-chiar şi contra curentului! Aşa că sunt pregătit să salvez cât pot de mulţi pasageri căzuţi (sau aruncaţi) din barcă! “.

În replică, Liviu Dragnea a spus: „Deja nu mă mai deranjează. Eu ştiu că am avut un weekend bun cu premierul Grindeanu. Despre barca USL-ului nu cred că Ponta este cel mai în măsură să vorbească“, a declarat Liviu Dragnea.

Fiind întrebat dacă îi e teamă că vor pleca o parte din aleşii PSD spre un partid nou din care ar putea face parte Victor Ponta şi Daniel Constantin, Dragnea a precizat: „Dacă se face un pol politic, mult succes. Noi, în PSD, nu avem această problemă“.