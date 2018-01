Ponta: Dragnea avea relaţii privilegiate cu ceea ce numeşte acum statul paralel

"Dacă Grindeanu şi Tudose erau controlaţi din altă parte şi Dragnea i-a pus, înseamnă că Dragnea e controlat din altă parte. Iar eu, care personal am asistat, am văzut cu ochii mei şi cu urechile mele am auzit, ştiu sigur că domnul Dragnea avea relaţii privilegiate cu ceea ce acum numeşte statul paralel. Am participat la multe evenimente semioficiale la care era şi domnul Pahonţu de la SPP, noua ţintă a lui Dragnea. Îl face faimos, nu cred că ştia lumea cine e Pahonţu. (...) Nu era aşa luptător cu el. Dacă a numit doi premieri, pe Grindeanu şi pe Tudose, de la statul paralel, înseamnă că el e controlat de statul paralel. Să înţeleg că şi-a declarat independenţa acum, cu Dăncilă? Mi-e greu să cred acest lucru", a declarat, marţi seară, Victor Ponta.





El a mai spus Liviu Dragnea "tot timpul va face acest joc, în care diferenţa între ce spune la televizor, ce gândeşte şi ce face este ca între Africa, America de Sud şi Asia, nu se ating niciodată".





Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus luni seară, la Antena 3, că, instituţional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, cu SIE şi cu SPP, însă şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost implicat mai mult decât era cazul în Guvern.





"L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am mulţumit azi, a devenit acelaşi coleg deschis şi glumeţ. Poate tensiunea de acolo, poate influenţele. N-avem de unde să ştim acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom află. Mai mulţi colegi mi-au spus că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul. Domnului Paul Stănescu i s-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi dumnealui poate să fie şeful partidului. Poate că i s-a spus şi lui Grindeanu, lui Tudose, nu ştiu”, a declarat liderul PSD.





Premierul Viorica Dăncilă a renunţat la serviciile SPP, imediat după învestitură, paza fiind asigurată de către Jandarmeria Română. Decizia de a renunţa la serviciile SPP a fost luată de toţi miniştrii noului Executiv.





"Am vorbit în ultimul an de implicarea SPP-ului şi a domnului Pahonţu în chestiuni de politică. Demnitari care sunt monitorizaţi, o bază de date care se strânge la acest domn. Decizia este firească. În momentul în care acest SPP, în loc să asigure siguranţa demnitarilor, se ocupă de monitorizarea şi spionarea demnitarilor şi trimite informaţii unui singur om care face analiză pe ele, nu e în regulă”, a spus, marţi, la Antena 3, secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu.