Orban: Există riscul unei noi OUG 13. PNL va monitoriza cu maximă atenţie tot ce se întâmplă în cadrul fiecărui minister

„Monitorizăm cu maximă atenţie tot ce se întâmplă în cadrul fiecărui minister pentru că există în legea de abilitare a Guvernului nişte domenii în care pot să facă exact cum au făcut cu ordonaţa 13, să se trezim cu cine ştie ce acte normative publicate în Monitorul Oficial fără niciun fel de dezbatere publică, acte normative care pot să genereze efecte catastrofale pentru economie”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL a precizat că vor fi repuse în funcţie comisiile de specialitate ale partidului şi, până la finalul verii, vor fi reactualizate toate programele sectoriale ale formaţiunii pe care o conduce.

„Am discutat despre atribuţiile vicepreşedinţilor regionali şi am solicitat unui vicepreşedinte regional să elaboreze fişa postului. Evident în fişa postului va fi şi atingerea obiectivelor din programul de dezvoltare în plan organizaţional, inclusiv identificarea de candidaţi de primar în toate localităţile în care PNL nu are primar. Prima oară căutăm din interior. Am spus că mă uit cu mare interes în exteriorul partidului şi orice om de calitate, orice om cu expertiză este binevenit în partid, dar întâi ne uităm şi în PNL, pentru că sunt mulţi oameni de valoare care au fost uitaţi de conducerea naţională”, a mai spus Orban.