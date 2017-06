Liviu Dragnea: Am informaţia că primarul Chirica e omul SIE. Nu am de gând să-l schimb pe Grindeanu, dar programul de guvernare nu e uşor

Liviu Dragnea, despre conflictul Firea-Grindeanu: Pâna acum cativa ani, eram acuzat că din PSD nu răsuflă nimic. Eu le-am spus colegilor să vorbească liber. Sunt colegi care m-au criticat, dar decizia finală se ia în partid. Asta nu înseamnă că e degringoladă. A evoluat mult discuţia în ultimele zile, după nemulţumirile exprimate de doamna Firea. Mai important decat orice membru PSD e programul de guvernare. Din acest motiv există aşteptări. Doamna Firea ar fi vrut un sprijin mai mare din partea Guvernului. Alţi colegi au nevoie de sprijin la nivel local. Dar asta nu înseamnă că dacă cineva emite o părere Guvernul trebuie să intre în panică. I-am spus domnului prim-ministru să se abţină în a da replici cand un coleg spune ceva ce nu-i place. Acolo, în Guvern, nu suntem pe persoană fizică.

Vreţi să-l schimbaţi pe Sorin Grindeanu?

Nu asta e important. Nu am avut de gand şi nu am de gand să-l schimb pe premierul Grindeanu, dar programul de guvernare nu e uşor. Toate măsurile pe care urmează să le luăm nu pot fi adoptate fără o creştere economică serioasă. Dacă, spre exemplu, dăm drumul la autostrăzi, e un motor de dezvoltare.

Cu domnul Vâlcov aţi lucrat aceste măsuri?

Da. Şi lucrăm în fiecare zi la Parlament. Romania poate ajunge şi la 15% creştere economică. Această acţiune de evaluare a miniştrilor ne va duce la o concluzie pe care o vom prezenta într-o sapatamana sau doua. Eu n-am vorbit niciodata nici măcar despre remaniere. Nu ştiu dacă după această evaluare se va pune problema unei remanieri. Poate că sunt probleme în ministere. Am auzit că în mai multe ministere sunt secretari de stat din perioada tehnocrată, care merg cu frâna de mană trasă. La final vom avea o discuţie cu fiecare ministru în parte. Nu am de gand să-l schimb pe un ministru anume, nici nu pot eu să fac asta. Această discuţie nu ne face bine. Le cer colegilor mei să înceteze orice discuţie publică pe această temă. Am spus de la început că vom face monitorizări periodice şi că vom face o evaluare permanentă a Guvernului. Sunt zeci de prevederi din programul de guvernare care trebuie urmărite cu lupa, ca casa noastră, numită Romania, să arate bine.

Aveţi o problemă cu Sorin Grindeanu?

Eu, personal, nu.

Dumnealui are?

N-am de unde să ştiu. Teoretic, n-are de ce să aibă. Nu cred că au trecut cinci ani de cand l-am propus premier, ci doar cinci luni. Nu e importantă relaţia noastră, e important ca acest Guvern să funcţioneze.

Aveţi vreun semnal că premierul are o problemă cu dvs?

Nu sunt tensiuni, n-are de că să fie tensiuni. Eu l-am întrebat, a zis că n-are nicio problemă.Nu suntem într-o firmă să existe tensiuni. Există anumite probleme în implementarea programului de guvernare pe anumite domenii. Vreau să ajungem la concluzia corectă: cauză e membru x al Guvernului sau sunt alte cauze?

De unde aveţi informaţi că primarul Iaşiului e ofiţer SIE?

Nu pot să o spun.

Dar sunteţi sigur că aşa e?

Categoric, da.

De ce l-aţi pus pe liste atunci?

Nu ştiam atunci.

Mai aveţi şi alţii?

Suspiciuni sunt. De ani de zile, unii au câştigat alegerile, iar alţii vor să conducă. Trebuie să rupem asta. Am fost nemulţumit că un consilier de-al premierului este ofiţer SRI. E o chestiune foarte sensibilă. Asta a generat o suspiciune. Dacă-l ajută, e foarte bine.

CCR spune azi că Parlamentul trebuie să tranşeze problema pragului la abuzul în serviciu.

E obligat. Curte vine încă o dată şi spune că Parlamentul e obligat să stabilească un prag valoric şi să stabilească intensitatea vătămării.