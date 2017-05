Onţanu spune că la Oprea nu i-a văzut pe Coldea şi Kovesi: Nici pe Moş Crăciun nu l-am văzut

"Am declarat că eu nu am văzut în locuinţa domnului Oprea pe domnul Coldea, pe domnul Maior şi pe doamna Codruţa Kovesi. Este o anchetă pe care o face Parchetul General şi este nepublică la momentul de faţă. Va deveni publică cât de curând, se va vedea cine a fost acolo, cât a stat", a spus Onţanu, la finalul audierilor.

El a comentat şi acuzaţiile aduse în timpul şedinţei, că, prin răspunsurile sale, duce discuţia în derizoriu. "Păi au dus (audierile - n.r.) în derizoriu dacă mă întreabă ce culoare avea mobilierul şi dacă era sufragerie sau...", a spus el.

Onţanu a precizat că a fost invitat la Oprea acasă pentru că era ziua sa de nume, a ajuns la ora 19.30 şi i s-a zis "La mulţi ani!". "Eu am zis Mulţumesc şi La revedere", a completat el.

Fostul lider UNPR a adăugat că la vremea respectivă nici nu ştia cum arată Florian Coldea, aflând abia ulterior, de la televizor. El a negat şi că întâlnirea de la Gabriel Oprea de acasă ar fi fost "o celulă de criză".

"Este o prostie, iertaţi-mă că vă spun", a spus el.

Întrebat dacă, totuşi, din camera în care se afla, nu a auzit şi alte persoane, care s-ar fi putut afla în încăperi diferite, Onţanu a răspuns ironic: "Aş vrea să reiau ceea ce spunea un coleg de-al meu, primar de sector, cu care sunt prieten de după 1990 – păi eu eram Moş Crăciun, ca să ascult? Nu am auzit (...) Dacă nu am văzut, vreţi să vă spun că am văzut? Nici pe Moş Crăciun nu l-am văzut".

Membrii Comisiei de anchetă privind alegerile din 2009 au discutat, aproximativ o oră, despre cum arată sufrageria lui Gabriel Oprea, după ce Neculai Onţanu a susţinut în audieri că nu ţine minte detaliile, parlamentarii fiind deranjaţi că discuţia este dusă în "derizoriu" şi că fostul lider UNPR îi sfidează. Onţanu a susţinut că era o cameră obişnuită, în timp ce membrii Comisiei au cerut detalii despre mobilier, amplasament şi tipul de sufragerie. Discuţia s-a încheiat fără nicio concluzie.