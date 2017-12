Ce vedem că face Partidul Social Democrat:

- ia măsuri împotriva angajaţilor din sectorul public, minţindu-i că le va mări salariile; neplătindu-le orele suplimentare, blocând angajările, impunând austeritate;



- ia măsuri împotriva angajaţilor cei mai vulnerabili din sectorul privat, prin transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, punând în pericol salariile nete primite de aceştia;



- riscă să lase fără asigurare medicală în sistemul public categorii de cetăţeni săraci, mărindu-le contribuţia CASS (pentru persoanele fără venituri, pentru persoanele cu profesii independente);



- loveşte în întreprinzătorii mici şi mijlocii, cei care sunt cei mai vulnerabili să nu-şi poată plăti la timp impozitele şi contribuţiile, care acum sunt ameninţaţi cu închisoarea; Asta în timp ce retoric, chipurile, sprijină capitalul autohton.



- ia măsuri împotriva administraţiei publice locale, prin reducerea cotei unice de la 16 la 10%, punând în pericol serviciile publice locale pentru cetăţeni şi provocând un proces de re-centralizare a Statului (în loc de descentralizare).



Plus: lipsa unei politici fiscale de redistribuire; dezinteresul pentru reducerea inegalităţilor economice, menţinerea unei politici de impozitare excesivă a muncii (a lucrătorilor) şi relaxată a capitalului; neîndeplinirea promisiunilor legate de dialogul social.

Plus 2: creşte bugetul SRI (în timp ce pretinde că luptă cu ”statul paralel”), alocă 2% pentru armată dar nu 6% pentru educaţie; face achiziţii exorbitante de armament SUA (4 miliarde de dolari); nu are o politică eficientă de debirocratizare a accesării fondurilor europene şi nici de stimulare a instituţiilor publice să acceseze fondurile europene (prin personal specializat, consultanţă, know-how, etc.).

Problemele sociale ale României sunt structurale şi trebuie abordate integrat, având în centru obiectivul de a asigura binele majorităţii cetăţenilor, lucru pe care Partidul Social Democrat eşuează să-l facă prin măsurile luate.

