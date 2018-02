Manda: Coldea doreşte să fie audiat de Comisia SRI

„Urmează să adresăm (n.r. invitaţia) şi să stabilim ziua în care să îl invităm pe domnul Coldea. Am înţeles şi am avut o discuţie cu domnul Coldea. A spus că doreşte să vină la Comisie, că doreşte să lămurească toate aceste aspecte şi urmează să stabilim o zi, să trimitem invitaţia oficială şi să îl aşteptăm la comisie", a spus Manda, luni, la Senat.

Pe lângă Florian Coldea, în viitor vor mai fi audiaţi de această comisie George Maior, Traian Băsescu, dar şi Călin Popescu Tăriceanu. George Maior va fi audiat de Comisia de control a SRI pe 27 februarie. „A fost o discuţie de o oră, ştia, cred, în mare parte, care sunt subiectele, pentru că subiectele au apărut în spaţiul public (...) Am spus că vom discuta şi vom aborda subiectele pe care le-am avut aduse în atenţia Comisiei de cei care au venit la Comisie, subiecte care sunt inclusiv în spaţiul public. Din punctul meu de vedere, ce a apărut în spaţiul public le ştia destul de bine sau în mare parte, ştie la ce să se aştepte sau să răspundă, nu am discutat în detaliu niciun fel de subiect, nu am trecut în revistă vreun subiect, pentru că eu cred că aceste lucruri trebuie să le facem în cadrul Comisiei“, declara Manda, la începutul lunii februarie, după în întrevedere cu Maior.