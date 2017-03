„Legea plagiatelor“, discutată azi de deputaţii jurişti

Guvernul a hotărât, prin Ordonanţă de urgenţă 4/2016, că ultima instanţă universitară pentru stabilirea plagiatelor este Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), aflat în subordinea Ministerului Educaţiei. Ordonanţa de urgenţă trebuia aprobată sau respinsă printr-o lege de către Parlament. Iar ceea ce a ieşit în urma trecerii prin Parlament a dus la cu totul alt proiect de lege, favorabil plagiatorilor.

Proiectul de lege prin care parlamentarii au adus modificări substanţiale a fost votat pe amendamente de deputaţii din aproape toate partidele, singurii care s-au opus fiind liberalii. Legea educaţiei a fost modificată în sensul creşterii autonomiei universitare, pasând în curtea universităţilor atât responsabilitatea de a acorda calitatea de conducător de doctorate, cât şi de analiză a sesizărilor privind plagiatele din doctorate, CNATDCU fiind scos din procesul efectiv de decizie.

Prin modificările făcute de parlamentari, comisia de doctorat va propune senatului universitar acordarea titlului de doctor, senatul va acorda acest titlul prin hotărâre, iar rectorul va elibera diploma. „Deşi aparent se simplifică procedura, în fapt se elimină garanţiile instituţionale prin care se poate realiza controlul privind respectarea cerinţelor procedurale şi de calitate prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică. Astfel, se ajunge în situaţia în care structura administrativă care a stabilit cerinţele de elaborare a tezei de doctorat, procedurile şi standardele de calitate şi etică profesională pentru tezele de doctorat şi care a acordat calitatea de conducător de doctorat prin atestate de abilitare este aceeaşi care acordă şi titlul de doctor“, argumenta preşedintele Klaus Iohannis în cererea de reexaminare. Însă, prin ceea ce au făcut parlamentarii, aceştia practic au scos din procedura normală analiza CNATDCU şi a Ministerului Educaţiei. Anterior, titlul de doctor se atribuia prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.

CCR a dat dreptate Guvernului

Legea de adoptare a Ordonanţei de Urgenţă 4/2016 privind plagiatele este neconstituţională, a decis, la 26 octombrie, Curtea Constituţională, admiţând atât sesizările PNL, cât şi ale Guvernului, iar OUG îşi va produce în continuare efectele aşa cum a fost adoptată de Guvern, a anunţat preşedintele CCR, Valer Dorneanu.

”Curtea Constituţională a adoptat şi sesizarea grupului liberal şi sesizarea Guvernului cu privire la neconstituţionalitatea Ordonanţei 4/2016 pentru modificarea legii educaţiei naţionale. Am avut în vedere faptul principal că cele două Camere ale Parlamentului nu au respectat principiul bicameralismului şi au adoptat legea într-o formă şi într-un conţinut foarte diferit decât cel care a început cu iniţiativă legislativă şi diferit şi de felul cum au adoptat fiecare din cele două camere. Noi am mai dat decizii în acest sens prin care am arătat că atunci când se schimbă substanţial conţinutul, forma, structura, compoziţia legii, nu se respectă principiul bicameralismului. Separat, am considerat şi obiecţia Guvernului cu privire la nerespectarea prevederilor art. 1 alin. 5 din Constituţie cu privire la claritatea legii, la previziune, la toate normele de tehnică legislativă n-au fost respectate în cuprinsul acelor adăugiri şi modificări care au fost făcute de cele două camere ale Parlamentului”, a spus Dorneanu, la finalul şedinţei.

El a precizat că rămâne în vigoare Ordonanţa de urgenţă aşa cum a fost adoptată de Guvern, fiind declarată neconstituţională legea adoptată de Parlament.