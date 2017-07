Kovesi, despre prezenţa în casa lui Gabriel Oprea în 2009: Nu comentez cancanuri. Nu aş fi putut influenţa alegerile

Întrebată dacă a fost la Gabriel Oprea acasă în seara alegerilor prezidenţiale din 2009, Kovesi a răspuns: "Este deja o intrebare retorică dacă am fost sau nu am fost. Este o temă lansată în spaţiul public de un inculpat şi între timp a devenit o temă de cancan, nu comentez cancanuri, dar vă răspund la întrebări care nu vizează cancanuri".

Solicitată să precizeze dacă a făcut ceva pentru a influenţa rezultaul alegerilor prezidentiale din 2009, Laura Codruţa Kovesi a replicat: "Nu. Nu. Şi mă întreb cum aş fi putut influenţa rezultatul alegerilor. Seamănă a scenariu de film".

Ea a spus că nu are "niciun fel de informaţie, date, probe, că s-au fraudat alegerile".

"Dacă aveam o astfel de informaţie, aş fi fost prima care aş fi deschis un dosar penal şi aş fi verificat. Nu am niciun fel de informaţii, date, probe cu privire la aceste suspiciuni", a precizat Kovesi, întrebată dacă are cunoştinţă de încercări ale unor persoane pe care le cunoaşte, Florian Coldea sau George Maior, care ar fi încercat sau chiar ar fi reuşit să influenţeze scrutinul.

În ceea ce priveşte faptul că nu s-a prezentat la comisia parlamentară de anchetă, Kovesi a afirmat că motivul este tocmai acela că nu deţine niciun fel de informaţii, iar obiectivele comisiei, în proporţie de 90%, dacă nu chiar integral, exced competenţelor de procuror.

Şefa DNA a precizat că în 2007 a mai fost invitată la o comisie parlamentară şi a refuzat să se prezinte, sesizând CSM, iar acum a făcut acelaşi lucru.

"În 2007, a mai fost această discuţie, atunci am refuzat să mă duc şi am sesizat CSM pentru că, potrivit statutului de magistrat, noi nu putem fi anchetaăţti sau verificaţi de altă autoritate a statului. Am făcut acum acelaşi lucru, am refuzat să mă prezint şi am făcut o solicitare la CSM", a relatat Laura Codruţa Kovesi, care a explicat că la prima şi la a doua invitaţie a invocat precedentul din 2007 şi hotărârile CSM, iar când a primit din nou invitaţie, a solicitat punctul de vedere al CSM.

"Dacă CSM va spune că un procuror sau un judecător e obligat să dea explicaţii în Parlament, o să vedem. Aştept să primesc răspuns de la CSM să îmi spună dacă un procuror sau un judecător este obligat să se ducă să răspundă în faţa Parlamentului", a conchis Kovesi.