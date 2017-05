Grindeanu l-a primit pe premierul din Estonia, temele de discuţie vizând viitorul UE şi cooperarea în domeniul IT

„Guvernul României este interesat în asigurarea digitalizării serviciilor publice, iar Estonia are o experienţă consistentă în acest sens. Am exprimat deschiderea pentru a dezvolta semnificativ cooperarea cu prietenii noştri din Estonia în ceea ce priveşte politica de «e-government». Ţinând cont de experienţa României şi Estoniei în domeniul «cyber», dar şi având în vedere ameninţările cu care ne-am confruntat şi ne confruntăm în mod direct pe acest sector, am avut un schimb foarte util despre modalităţile de cooperare din viitor, în condiţiile în care Estonia găzduieşte centrul NATO de excelenţă în acest domeniu”, a declarat premierul Sorin Grindeanu.

De asemenea, prim-ministrul a precizat că în cadrul discuţiilor cu omologul estonian s-a abordat şi tema preluării preşedinţiei Consiliului UE de către Estonia, dar şi securitatea flancului estic al NATO şi viitorul Uniunii Europene în contextul Brexit. „Nu în ultimul rând, l-am rugat, ca fost primar al Tallinnului, cu experienţa dânsului în gestiunea din 2011 în ceea ce priveşte Tallinn ca şi capitală culturală europeană, din experienţa dânsului să ne împărtăşească şi nouă pentru că în 2021 Timişoara va fi capitală culturală europeană, iar schimbul de opinii sunt foarte bine venite şi de folos”, a mai spus Grindeanu.

La rândul său, Jüri Ratas a subliniat importanţa şi dezvoltarea rapidă a sectorului IT în ambele ţări şi şi-a arătat, totodată, sprijinul total al Estoniei în procesul de aderare al României la Schengen. „Relaţiile bilaterale între România şi Estonia sunt într-o stare bună, ambele ţări au un sector IT care se dezvoltă rapid, ceea ce reprezintă un fundament bun pentru o cooperare suplimentară în acel câmp. (...) De asemenea, România are sprijinul total al Estoniei în privinţa Schengen“, a declarat premierul Estoniei.

De asemenea, Ratas consideră că este fundamental ca Uniunea Europenă să arate că funcţionează şi ţările membre ştiu să depăşească ”elementele negative, dar şi mai important e că putem livra rezultate”.

„Preşedinţia estoniană la Consiliul UE se va focusa pe următoarele priorităţi: o economie europeană deschisă, o Europă sigură, mişcarea digitală gratuită şi o creştere sustenabilă a economiei europene“, a mai spus premierul estonian.