Firea: Nu am intenţia de a candida la preşedinţia României sau a partidului; se pun pe seama mea zvonuri false, oamenii mă ştiu ca un om extrem de serios

„Nu am nici cea mai mică intenţie de a candida la preşedinţia României, nu am nici cea mai vagă intenţie, dacă se va crea această situaţie, de a candida la preşedinţia partidului. Se pun pe seama mea tot delul de zvonuri false, informaţii neadevărate”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3.





Edilul a adăugat că oamenii o percep ca pe un om „extrem de serios” şi că nu are gânduri ascunse, dorind doar să-şi ducă la bun sfârşit mandatul de primar general.





„Oamenii mă percep un om extrem de serios, vreau să duc la bun sfârşit acest mandat la Primăria Capitalei, vreau să am rezultate. Dacă va fi cazul, poate voi candida şi la un al doilea mandat de primar general, dar sub nicio formă nu am gânduri ascunse”, a subliniat primarul Capitalei.