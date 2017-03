Dragnea nu e de acord cu ministrul Justiţiei: Nu-mi asum concluziile raportului lui Toader despre activitatea procurorilor şefi. „Tremură“ procurorii

„Eu am spus de multe ori, în toate apariţiile publice, că voi susţine decizia ministrului dacă va fi argumentată. Din păcate nu am ce să susţin. Ori, mă aşteptam la o argumentaţie în care să ne spună de ce să fie menţinuţi în funcţie şefii Parchetelor, ori o argumentaţie pentru a cere revocarea lor. Am văzut o evaluare pentru revocarea lor cu o concluzie pentru menţinerea lor. Am o oarecare dezamăgire“, a declarat Liviu Dragnea fiind întrebat dacă susţine raportul de evaluare a procurorilor şefi ai Parchetelor, realizat de Tudorel Toader, miistrul Justiţiei.

Întrebat, din nou, dacă PSD şi el îşi asumă decizia lui Tudorel Toader, Dragnea a precizat: „Eu nu mi-o asum“, a completat liderul PSD.

El a comentat ironic şi ideea mecanismului de verificare a Ministerului Public anunţată de Tudorel Toader: „Am văzut că tremură de frică procurorii şefi“.

Schimbarea lui Toader ţine de Grindeanu

Întrebat dacă se pune problema schimbării lui Tudorel Toader de la Ministerul Justiţiei după prezentarea raportului privind activitatea Codruţei Kovesi la şefia DNA şi a procurorului general, Augustin Lazăr, Dragnea a spus că o decizie în acest sens va fi luată de premierul Sorin Grindeanu. „Nu, din punctul meu de vedere, nu. Este o decizie a primului-ministru”, a răspuns liderul PSD.

El a mai spus că aşteaptă să vadă cu ce pachet de legi va veni Tudorel Toader, în condiţiile în care legislaţia din justiţie trebuie modificată pentru a nu mai exista „discuţii tensionate”. „Până la urmă, cele mai importante obiective pe care trebuie să le aibă Ministerul Justiţiei le reprezintă legile din justiţie. Aşteptăm să vedem cu ce pachet vine pentru că, de fapt, dincolo de persoane, dincolo de supărări sau nesupărări, foarte important este să vedem dacă şi cum trebuie modificată legislaţia din justiţie în aşa fel încât, în perioada următoare, să fie din ce în ce mai puţine discuţii foarte tensionate. Aşteptăm să vedem cu ce achet de legi vine”, a subliniat preşedintele Camerei Deputaţilor.