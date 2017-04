Dezbatere Institutul Naţional Democrat, despre viitorul Europei şi al UE. Cine sunt vorbitorii

UPDATE Daniel Fenechiu, senator PNL şi preşedinte al IND: Analizele sunt pertinente, dar dacă nu prefigurează soluţii, din păcate continuă doar această parte analitică. Eu văd această construcţie europeană, cum văd o cooperativă agricolă de la ţară. Acolo sunt 5-6 oameni de la ţară cu mai mult pământ care se asociază. DUpă un timp, dup ce mai trec ei cu tractoarele pe alte pământuri, îşi dau seama că ar putea coopta şi alţi ţărani care au mai puţin pământ. Însă, noi am venit ca ţăranul din valul al cincilea. Adică, în momentul în care am ajuns noi, era cam pe final asociaţia. Plus că vine unul din marii deţinătorii de pământ şi ne notifică că pleacă.

UPDATE Florin Cîţu (PNL), economist: În România, dar şi în UE, curentul actual e de protecţionism. Avem un curent global de protecţionism. Mai bine să protejăm şi dacă nu putem proteja prin tarife, protejăm prin subvenţii. Succesul UE a fost liberalizarea pieţei comune.

UPDATE Emil Ene Dinga, cercetător Academia Română: În loc să se lase adâncirea instituţională a UE s-a mers pe o extindere care nu a ţinut cont de acest loc. Extinderea pe orizontală trebuia să fie cu ritmul cel mai mic. Proiectul european a fost deturnat. Ţările din UE se află în stări economice diferite când aderă. Niciun stat nu e integrat în momentul aderării. Consecinţa generală e că trebuie acceptate mai multe viteze de integrare.

Dezvoltarea înseamnă structuri, nu neapărat creştere economică. Ar trebui acceptate şi scurtăturile, adică aşa zisele „găuri de vierme”. Adică, uneori să se accepte depăşirea a 3% deficitului bugetar în anumite condiţii.

Evenimentul,„Sfârşitul unui vis şi reîntoarcerea la istorie?”, este structurat în doua părţi şi moderat de conf.univ.dr Filip Stanciu. La dezbatere au confirmat participarea oameni politici din toate formaţiunile politice parlamentare, reprezentanţi ai mediului academic, mediului universitar precum şi ai societăţii civile şi jurnalişti.

Vor susţine intervenţii şi vor aduce contribuţii in cadrul evenimentului: dr. Florin Citu, conf.univ.dr. Iulian Chifu, prof.univ.dr. Emil Ene Dinga, prof.univ.dr. Dan Gheorghe Dungaciu şi conf.univ.dr Iulian Fota, fiecare intervenţie fiind urmată de o dezbatere interactivă.

Institutul Naţional Democrat este o organizaţie neguernamentală, preşedintele acestuia fiind Daniel Fenechiu.