Cadou de majorat. Parlamentul European oferă bilete gratuite de tren pentru tinerii care împlinesc 18 ani

Pentru anul 2018, Parlamentul European va aloca o sumă de 12 milioane de euro pentru acordarea de biletele de tren interrail pentru tinerii de peste 18 ani care doresc să viziteze o ţară membră a Uniunii Europene. Ideea acestui proiect datează încă din 2016, fiind prima oară formulată de liderul grupului PPE, dar s-a reuşit introducerea lui în proiectul de buget odată cu negocierile derulate de Siegfried Mureşan, europarlamentarul PPE care ocupă calitatea de negociator şef din partea Parlamentului European pentru bugetul UE pe anul 2018.

"Am reuşit să obţinem sprijinul majorităţii pentru finanţarea programului pe care l-am anunţat la începutul anului, şi anume, programul prin care ne propunem să acordăm bilete interrail, cu care orice tânăr european care împlineşte 18 ani poate călători gratuit timp de 30 de zile în Uniunea Europeană. Acest proiect, menţionat pentru prima dată de liderul grupului PPE în septembrie 2016, a fost introdus de mine între priorităţile Parlamentului pentru bugetul UE pe anul 2018 de la începutul acestui an. Am reuşit să obţin acordul majorităţii membrilor Parlamentului pentru a-l finanţa cu 12 milioane de euro în primul an", a declarant eurodeputatul Siegfried Mureşan în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul Parlamentului European.

Pentru derularea acestui proiect, europarlamentarul a ţinut să precizeze că nu au fost luate fonduri de la alte programe dedicate tinerilor, precum Erasmus, iar cu ajutorul celor 12 milioane de euro alocate programului vor putea fi acordate peste 30.000 de bilete de tren.

„Alocăm 12 milioane în primul an fără a afecta niciun alt proiect pentru tineri în desfăşurare. Nu am luat niciun cent nici de la Erasmus, nici de nicăieri. Vom reuşi cu aceşti bani să finanţăm în jur de 30.000 de bilete în primul an. Este un prim pas. Nu vom reuşi să finanţăm bilete pentru toţi tinerii, dar este un prim pas. Trebuie să vedem ce preţ vom reuşi să negociem cu companiile feroviare, având în vedere numărul mare de bilete pe care le vom comanda. Ne propunem să creştem acest buget în anii următori", a adăugat europarlamentarul în cadrul aceleaşi conferinţe.

Proiectul ar urma să fie să se deruleze începând din vara anului viitor, după ce Comisia Europeană, instituţia răspunzătoare cu implementarea şi supravegherea proiectului, va redacta metodologia aferentă punerii lui în aplicare.