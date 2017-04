Birchall, despre pregătirea preşedinţiei Consiliul UE: Fostul Executiv a bătut pasul pe loc. Acum trebuie să ne mobilizăm şi să recuperăm întârzierile

„Decizia Guvernului de înfiinţare a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea şi Exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene certifică eforturile noastre din ultimele luni de accelerare a organizării pentru pregătirea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru din 2019. Din păcate, fostul Executiv a bătut pasul pe loc, nu şi-a făcut temele la momentul potrivit, iar noi suntem puşi în situaţia de a recupera întârzierile cauzate de guvernul anterior. Mulţumesc tuturor colegelor şi colegilor care ne-au sprijinit şi ne sprijină zilnic. Mulţumesc domnului preşedinte Liviu Dragnea care ne-a susţinut încă de la început, inclusiv prin includerea în buget a unei file de buget separate pentru pregătirea Preşedinţiei”, a declarat Ana Brichall în comunicatul de presă remis de MAE.

Potrivit comunicatului, întârzierile în pregătirea preşedinţei vor fi remediate prin constituirea Consiliul Interministerial, prin intermediul căruia vor fi stabilite „principalele linii directoare şi priorităţi de acţiune” pentru anul 2019.

Din cuprinsul comunicatului reiese şi faptul că viitoare structură de lucru se va reuni trimestrial şi va fi condus de prim-ministrul Grindeanu, din componenţa sa urmând să facă parte şi alte instituţii ale statului.

„Consiliul se va reuni trimestrial (sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori va fi nevoie) şi va fi condus de către premierul Grindeanu, iar în absenţa prim-ministrului, Consiliul va fi condus de Ana Birchall, ministru delegat pentru Afaceri Europene. Din componenţa Consiliului Interministerial mai fac parte ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ministrul Mediului, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Apărării Naţionale, ministrul Finanţelor Publice, ministrul Justiţiei, secretarul general al Guvernului şi reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană”, se arată în comunicat.

În ceea ce priveşte domeniul afacerior europene, Ana Birchall a spus că executivul românesc acordă maximă importanţă a două obiective principale: pregătirea Preşedinţiei României la Consiliul UE şi gestionarea Brexit-ului. Pentru ambele, guvernul s-a mobilizat, astfel încât România să fie pregătită să răspundă provocărilor următoare.

„Pentru ambele obiective, ne-am mobilizat şi am început să recuperăm întârzierile cauzate de inacţiunea Guvernului tehnocrat, am prioritizat şi am creat structuri operative care vor evalua şi vor lua decizii în timp real, astfel încât ţara noastră să fie pe deplin pregătită să răspundă provocărilor în perioada următoare”, a punctat ministrul delegat pentru Afaceri Europene în comunicatul publicat de MAE.

În încheiere, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a subliniat faptul că România ar trebui să valorifice această oportunite la maxim.

„România are viziunea şi voinţa politică, precum şi capacitatea administrativă necesare ducerii la bun sfârşit a acestei responsabilităţi importante, putând îndeplini cu succes rolul de mediator imparţial care îi revine statului ce deţine Preşedinţia. Este o oportunitate pentru Romania care trebuie valorificată la maxim”, a conchis Ana Birchall.