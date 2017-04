Băsescu, răspuns ironic la adresa contestatarilor din partid: Sunt convins că vor face un mare partid împreună. Vor sparge avioane

Dialogul integral de la B1 TV în care membrii PMP care l-au criticat pe fostul preşedinte au fost ironizaţi de acesta.

B1 TV: Domnule preşedinte, Robert Turcescu , Tomac şi mai pe seară Siegfried Mureşan s-au delimitat de dumneavoastră.

Traian Băsescu: Le doresc succes!

B1 TV: Rămân în PMP?

Traian Băsescu: Ei trebuie sa rămână în PMP să construiască partidul.

B1 TV: Păi dacă plecaţi dumneavoastră şi rămân ei...

Traian Băsescu: Sunt convins că Turcescu o să facă un mare partid împreună cu Tomac şi Siegfried Mureşan ..."vor sparge avioane!"

Replica ironică din partea liderului PMP vine în contextul în care amendamentele depuse de Traian Băsescu la proiectul legii graţierii au fost criticate de mai mulţi membri din partid, cele mai aprinse critici venind din partea lui Robert Turcescu şi Eugen Tomac.

Într-o postare pe contul său de Facebook, Robert Turcescu a afirmat că „orice compromis cu Dragnea&co. este innacceptabil şi va duce la disoluţia PMP”, acuzându-l pe fostul preşedinte de faptul că-şi încalcă promisiunile făcute la începutul mandatul de parlamentar, când a declarat că va realiza „o opoziţie fără compromisuri faţă de PSD”.

„Orice compromis cu Dragnea & co. este inacceptabil si va duce la disolutia Partidului Miscarea Populara. PMP este un proiect viabil, necesar democratiei romanesti, dar numai in conditiile in care declaratia presedintelui Basescu din decembrie 2016 va ramine in permanenta actualitate. Asta este democratia, adevarata democratie: sistemul in care, adeseori, e mult mai necesara o buna Opozitie, fara compromisuri, fara jumatati de masura!”, a declarat Robert Turcescu pe pagina sa de Facebook.



Critici au venit şi din partea lui Eugen Tomac, deputat PMP, care a declarat că amendamentele depuse de fostul preşedinte îi aparţin în exclusivitate şi că ele nu au fost discutate în partid.



„Vreau să fiu corect înteles, deşi nu este foarte uşor. Eu în calitate de lider al grupului PMP din Camera Deputaţilor nu am văzut aceste amendamente şi în cadrul partidului nu am discutat aceste amendamente. Consider că aceste amendamente nu sunt ale PMP, dacă ele vor fi depuse, le vom analiza şi noi cu multă atenţie, dar cel mai probabil aceste amendamente dacă vor amendamente ale domnului preşedintele Traian Băsescu şi nu ale Partidului Mişcarea Populară”, a spus deputatul PMP, distanţându-se în acest fel de demersul fostului preşedinte.

Scurt şi la obiect, europarlamentarul PMP Siegfrid Mureşan i-a transmis un mesaj pe Facebook lui Traian Băsescu: „E simplu: cine a furat trebuie să plătească. În rest, avem multe lucruri de făcut pentru oamenii cinstiţi: şcoli, spitale, investiţii, autostrăzi, pensii şi salarii.”