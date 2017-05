Baconschi, despre alegerile din 2009: Era de datoria ambasadorului României să asiste la încheierea procesului electoral, nu puteam să mă duc să mă culc

UPDATE Câţi oameni erau în curtea Ambasadei Romaniei în Franţa la primul tur?

Teodor Baconschi: Erau câteva zeci de persoane.

Cine a luat decizia ca acei oameni care erau în curtea Ambasadei să voteze?

Trebuia să-i dăm afară sau să chemăm poliţia?

În ce calitate aţi participat la numărarea voturilor?

În calitate de şef al misiunii. Nu am participat la numărare, ci am asistat.

La turul doi s-a votat după ora de închidere a secţiilor?

Porţile Ambasadei au fost închise la ora 21.00, iar cei care se aflau în curte au continuat să voteze. Nu puteau fi mai mult de câteva zeci de persoane.

Cine v-a propus să fiţi ministru?

Guvernul Romaniei.

Cine, ca persoană?

Am fost sunat la telefon şi de preşedintele Traian Băsescu.

Câţi oameni au votat la Paris?

A fost o medie de 270 de voturi pe oră, mai puţin decât la scrutinele din 2007 şi 2014, cand la Paris erau alţi ambasadori.

Aţi vorbit la telefon cu domnul Băsescu în ziua alegerilor?

Categoric, nu.

Care erau atribuţiile dvs în organizarea alegerilor?

În calitate de şef de misiune, am preluat toată logistica secţiilor de vot. Procesul de vot s-a desfăşurat fără niciun incident.

Aţi fost consultat când s-a propus numărul de secţii de vot din Franţa.

Da, am fost. Am solicitat un număr mai mare de cabine de vot: am propus 7 cabine, nu cinci, dar nu s-a aporbat. Secţiile de vot din afara Parisului nu erau sub afluenţă masivă. Problemele erau la Paris.

V-aţi implicat în procesul electoral?

Era de datoria ambasadorului Romaniei să asiste la incheierea procesului electoral, nu puteam să mă duc să mă culc. Am asistat la acest proces fără să intervin în vreun fel.

Cum se trimit proicesele de vot în ţară?

Au fost transmise pe tabel, cu toate rezultatele din secţia respectivă de vot. Proceslee de vot se transmit printr-un curier special. Dar în noaptea respectivă pentru BEC şi MAE au fost transmise datele după închiderea procesului.

Vi s-a solictat indicii pentru o numărătoare paralelă?

Nu am fost contactat nici de MAE, nici de vreun partid politic, nici de preşedintele Romaniei. Nimeni n-a sunat la Ambasadă pentru a da vreo indicaţie.

”Mâine dimineaţă ar trebui să ne întâlnim cu domnul Gabriel Oprea. Am avut astăzi o discuţie telefonică, solicitând o confirmare pentru mâine. Domnia sa a rămas că va confirma în cursul acestei seri sau mâine de dimineaţă, la prima oră. A rămas că analizează încă posibilitatea de a veni la comisie Noi sperăm din toată inima că domnia sa va onora această invitaţie. Cred că este important pentru toată lumea să putem să facem această audiere”, a declarat, marţi, senatorul Mihai Fifor (PSD), preşedintele comisiei de anchetă.

Programaţi pentru azi la audieri mai sunt fostul ministru de Externe Teodor Baconschi, care în 2009 era ambasador la Paris, fostul primar al sectorului 2 Neculai Onţanu şi fostul senator Anghel Iordănescu. Fostul director SRI George Maior, în prezent ambasador în Statele Unite, a confirmat că va veni la audierile din 12 iunie.

Oprea vrea acordul procurorilor

Fostul lider UNPR Gabriel Oprea a trimis o scrisoare Comisiei de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009, în care le cere membrilor comisiei să solicite acordul prealabil al organului judiciar competent în vederea audierii sale în Parlament, având în vedere că a fost audiat la PÎCCJ, în calitate de martor, cu privire la acelaşi subiect, într-un dosar în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem.

„Referitor la solicitarea dumneavoastră de a mă prezenta în faţa Comisiei parlamentare, vă aduc la cunoştinţă că în luna aprilie 2017 am fost audiat în calitate de martor la PÎCCJ cu privire la acelaşi subiect, într-un dosar în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem”, îşi începe scrisoarea Gabriel Oprea.

„Faţă de împrejurarea că sunt subiect procesual într-o cauză penală, în sensul art. 34 Cod procedură penală şi dat fiind caracterul nepublic al procedurii judiciare impus de art. 285 alin, 2 din acelaşi Cod, pentru a preveni eventuala încălcare a caracterului nepublic al procedurii de urmărire penală în care am fost solicitat să dau declaraţie în calitate de martor, vă supun atenţiei necesitatea solicitării de către dumneavoastră a acordului prealabil al organului judiciar competent în vederea audierii mele”, a conchis Gabriel Oprea.

Preşedintele Comisiei de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009, Mihai Fifor, a declarat miercuri, la Parlament, că-i va trimite o scrisoare procurorului general în care să-l informeze cu privire la obiectivele comisiei, urmând a-i fi transmisă o nouă invitaţie şi lui Gabriel Oprea pentru a se prezenta la audierile din Parlament.

„În această dimineaţă domnul Oprea m-a sunat, mi-a spus că nu vine la comisie şi că ne-a transmis o scrisoare, ceea ce a şi făcut. Lucrurile eu zic că sunt cât se poate de clare. La început, de la debutul activităţii comisiei noastre, am precizat că pe Regulament şi pe Hotărârea Parlamentului României, obiectivele sunt cât se poate de clare în activitatea comisiei, că nu se suprapunem în niciun fel pe obiectul anchetei Parchetului General. Prin urmare, noi considerăm că invitarea domnului Gabriel Oprea la comisie a fost una îndreptăţită şi cât se poate de legală”, a afirmat Mihai Fifor.

El a mai spus că membrii Comisiei îi vor trimite o scrisoare procurorului general, Augustin Lazăr, în care îi vor prezenta obiectivele Comisiei, astfel încât Gabriel Oprea să poate fi audiat, chiar dacă există o anchetă în curs a PÎCCJ. „Cu toate acestea, în cursul dimineţii vom transmite o scrisoare procurorului general al României prin care arătăm din nou obiectivele Comisiei de anchetă şi, totodată, o să trimitem o nouă invitaţie domnului Gabriel Oprea pentru a veni în faţa Comisiei, pentru că mi se pare că acesta este mersul firesc al lucrurilor. Am decis să trimitem această scrisoare Parchetului General pentru a nu exista niciun fel de dubiu vizavi de faptul că obiectivele Comisiei sunt cât se poate de clare şi pentru a reaşeza din nou lucrurile în matca lor aşa cum trebuie”, a explicat preşedintele Comisiei de anchetă.

Fifor a susţinut că este „firesc” ca Gabriel Oprea „să vină în faţa acestei comisii”. Întrebat dacă este posibil ca membrii Comisiei să sesizeze autorităţile, în cazul în care Gabriel Oprea va refuza să onoreze o nouă invitaţie, senatorul PSD a răspuns afirmativ. „Bineînţeles că da. Nu ne jucăm de-a comisia, nu facem lucrul acesta”, a conchis Mihai Fifor.