Bacalbaşa: Din punct de vedere uman am răspuns unei provocări în timp ce eram huiduit. Din punct de vedere politic a fost un deznodământ neplăcut

„Din punct de vedere uman, am răspuns la o provocare în timp ce eram huiduit. Una dintre persoane mă huiduia şi lovea cu mai mare violenţă; am admonestat-o. Oricum, nu am avut niciun fel de atitudine imorală, asta din punct de vedere uman. Din punct de vedere politic, am avut slăbiciunea să răspund la o provocare a adversarilor şi aici a fost o greşeală, o slăbiciune umană, care pentru un om politic nu este admisă, şi ca atare am fost sancţionat pentru că am călcat cumva linia trasată de partid în relaţia cu terţi”, a declarat, telefonic, pentru News.ro, Nicolae Bacalbaşa.

Întrebat dacă îi pare rău pentru cele întâmplate, Bacalbaşa a răspuns: „Îmi pare rău că am răspuns la provocări. Acum îmi pare bine pe de altă parte că deşi am făcut un puseu de hipertensiune în momentul acela, nu am căzut pe jos, nu am ologit, nu am făcut hemoragie cerebrală. Deci din punctul meu de vedere, pentru mine biologic, acea provocare s-a terminat bine. Din punct de vedere politic, a fost un deznodământ neplăcut şi care a lovit indirect şi interesele partidului meu care m-a sancţionat”, a mai spus deputatul.

El a precizat că timp de şase luni cât va fi suspendat îşi va desfăşura activitatea parlamentară, iar ulterior va reveni în PSD.

Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis, miercuri, suspendarea din partid a deputatului Nicolae Bacalbaşa, pentru şase luni, din cauza comportamentului din plenul Parlamentului de marţi, au declarat surse din partid.

Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a lansat marţi, în cadrul dezbaterilor din plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului pe tema comisiei de anchetă a prezidenţialelor din 2009, un atac dur la adresa opoziţiei, el spunând despre o colegă parlamentar căreia nu i-a rostit numele că face fractură „dacă mai dă cu labele”, afirmaţia sa fiind urmată de gesturi obscene.

În semn de protest faţă de declaraţia acestuia, parlamentarii USR au părăsit şedinţa de plen.