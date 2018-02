S. Mureşan: Dăncilă va fi întrebată la Bruxelles dacă are consilier pe economie. Va spune: «Da, am, dar e infractor. Nu l-am putut aduce». Sau: «Da, am. Iată-l!»

Despre dezbaterea din Parlamentul European privind „statul de drept din România“



Liderii europeni au rămas cu următoarea impresie: avem poporul român care vrea respectarea Justiţiei, a legii, vor valori. Pe de altă parte avem actuala putere, politicieni care vor instituţii slabe şi să controleze totul. România a ieşit bine din dezbatere, rău au ieşit politicienii care vor să afecteze statul de drept. PSD a eşuat cu retorica sa. Am fost câţiva membri ai PE care am spus că cetăţenii români sunt egali cu cetăţenii europeni. Nu a fost un singur europarlamentar din alte state care să dea dreptate PSD.

Toţii europarlamentarii socialişti au spus că trebuie apărat statul de drept. Da, socialiştii europeni înţeleg ce face PSD în România

Despre lipsa lui Dăncilă de la dezbatere

Din partea Comisiei vine un comisar, iar din partea Consiliului, vine preşedinţia, adică au fost bulgarii. Cu doar o săptămână înainte PSD a încercat să schimbe regulile jocului şi dintr-o dezbatere cu Comisia şi Consiliul au vrut să facă un dialog cu Tudorel Toader. Ministrul poate fi audiat într-o comisie de specialitate. Ceea ce se poate face în Parlament e să ai un dialog cu premierul. Până acum, nici dinspre socialiştii europeni, nici dinspre doamna Dăncilă nu au fost semne că ar vrea să vină doamna Dăncilă la dezbateri.

Socialiştii din România au vrut să avem un schimb de opinii cu domnul Toader. Noi am spus că regulile nu permit asta, dar suntem dispuşi să o invităm pe doamna Dăncilă. O invitaţie oficială, formală, dumneai nu a primit. Invitaţia e pe masă şi acum. dacă doreşte să vină să vorbească cu Parlamentul despre legile Justiţiei din România.

Despre întâlnirea lui Dăncilă cu preşedintele Comisiei Europene de săptămâna viitoare

Se va întâlni cu preşedintele Comisiei Europene, cu preşedintele Parlamentului. Trei vor fi temele: situaţia economică din România, situaţia statului de drept în România şi preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către România.

Comisia Europeană va spune următoarele. Datoria publică în România creşte, deficitul creşte, aţi mărit impozite, aţi măric acciza, a crescut inflaţia, a crescut povara asupra românilor prin faptul că a crescut ROBOR. Comisia va spune că a mai văzut filmul acesta în România în anii 2007-2008: creştere peste 5%, deficit peste 5%. După aceea a urmat criză. O să spună Comisia: doamna Dăncilă, nu duceţi România în anul 2018 exact în criza dusă de Guvern în anul 2008. Nu aplicaţi reteţa eşecului economic a lui Tăriceanu din 2008. Temele economice vor fi o temă majoră de discuţie.

O să spună că are şi consilier pe probleme de economice, cam aşa: da, am consilier, dar e infractor. E condamnat la opt ani de închisoare, nu l-am putut aduce, nu l-am putut scoate în lume. 2.Da, am. E infractor, e condamnat la 8 ani de închisoare. Iată-l, e aici. Veniţi şi discutaţi cu el, investiţi în România. Ambele scenarii sunt de râsul lumii. Premierul e într-o situaţie proastă.

Despre notorietatea scăzută a lui Dăncilă

Foarte puţin am interacţionat cu doamna Dăncilă. Mai mult în avionul Bucureşti-Bruxelles decât în plenul Parlamentului European. Adevărul este următorul. M-au întrebat mulţi colegi europarlamentari în ultimele trei săptămâni cum se numeşte care tocmai a fost desemnată prim-ministru a Guvernului României care a fost colegă cu noi. Ideea e următoarea. PE are 751 de membri. Nu cunoaşte fiecare pe fiecare, dar dacă ai făcut treabă în PE, te cunoaşte lumea. Eu sunt parlamentar de trei ani. Am fost raportor general pe tot bugetul UE pe 2018. Te ştie lumea. Cel mai important raport al anului poartă numele tău. Am zeci de colegi care m-au întrebat cum se numeşte această persoană care se pare că ne-a fost colegă. Dumneai 1 ianuarie 2009. A prezentat primul raport în octombrie 2017. Eu am prezentat primul raport după trei săptămâni. Nu este cunoscută, nu s-a afirmat. Să nu cădem în capcană. PSD va spune că doamna Dăncilă a fost europarlamentar, ştie cum funcţionează UE, e omul potrivit pentru a face preşedinţia română a UE în 2009. E fals.

Dumneai a fost un parlamentar care la protestele din februarie 2017 s-a dus în PE şi a spus lcururi neadevărate despre proteste şi protestatari.Nu este credibilă, nu are experienţă şi nu cred că ea cunoaşte suficient modul de funcţionare al instituţiilor UE.

Despre luarea cuvântului de Dan Nica

Toţi europarlamentarii PSD au vorbit pe placul lui Dragnea. Aceşti membri ai PE sunt oameni despre care ai spune că au învăţat ceva. Şi Domnul Nica a vorbit la fel, despre republica procurorilor. DNA a cerut ridicarea imunităţii parlamentare pentru fapte care au fost făcute înainte de a fi membru al PE. Parlamentul a ajuns la concluzia că faptele nu au fost făcute în timpul mandatului de europarlament, deci nu el trebuie să ridice imunitatea. Parlamentul nu avea cum să o ridice. Când se supune la vot o cerere de ridicare de imunitate, întotdeauna de ridică în 30 de secunde imunitatea. Ce s-a întâmplat cu domnul Nica nu mai ştiu.

Despre DNA

La sfârşitul zilei nu e vorba de persoane. DNA, sub conducerea actuală, a arătat că a combătut corupţia în România. Au existat şi eventuale erori ale DNA. Dacă au fost, să fie investigate. În ansamblu DNA e o instituie credibilă.

Despre revocarea lui Kovesi

Nu sunt preşedintele României. L-am văzut pe Toader minţind în Comisia LIBE. Pentru mine e important ce spune CSM, ce spune Inspecţia Judiciară. Acolo am mai multă încredere în vorbe. Cu siguranţă nu trebuie cerută demisia lui Kovesi doar pentru că politicieni condamnaţi penal sau urmăriţi o cer.

Despre propunerea lui Mureşan pentru funcţia de premier

Partidul a spus următorul lucru. PMP a spus că are o propunere mai bună. În locul lui Tudose, care fusese deja ministru al Econimiei în prima jumătate de an, venim şi propunem un europarlamentar care e raportar general pe întreg bugetul UE. Eu cred că PMP a avut dreptate.

Dăncilă va implementa tot ceea ce Dragnea îi cere. PMP a spus: că avem un parlamentar cu zeci de rapoarte, voi aveţi un europarlamentar cu un singur raport. Dăncilă va fi un premier prost. Şi-a luat un consilier condamnat deja.