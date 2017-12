Şerban Nicolae: Probabil că electoratul a trimis-o în Parlament pe doamna Chichirău să ia 150 de milioane ca să mă înjure. Îmi cer scuze electoratului meu

”Nu e niciun fel de bucurie sau de satisfacţie. Probabil că electoratul care a trimis-o în Parlament pe doamna deputat a trimis-o exact pentru acest motiv, să ia 150 de milioane de lei pe lună, diurne, cazare, transport şi aşa mai departe, sume forfetare, ca să mă înjure pe mine. Am lăsat-o, a făcut-o de mai multe ori, din păcate pentru mine şi îmi cer scuze pentru asta. La un moment dat am cedat şi am replicat pentru că nu am mai suportat insulta şi calomnia repetate. Faţă de electoratul meu îmi cer scuze, îmi pare rău faţă de oamenii de bună credinţă că nu pentru asta m-au trimis pe mine în Parlament, sper să nu se mai repete. Din păcate în faţa unor injurii repetate şi a unor insulte repetate am avut o răbufnire pentru care îmi ce scuze”, a declarat Şerban Nicolae.

Deputata USR Cosette Chichirău a filmat, miercuri, din plenul Camerei, în timpul scandalului pe legile justiţiei şi a transmis live pe Facebook. La un moment dat, ea are un schimb dur de replici cu senatorul PSD Şerban Nicolae, care se afla în prima bancă în plenul Camerei Deputaţilor, ajungându-se la replici precum ”Hoţ”/”Nesimţită”; ”Am poză că sunteţi şofer”/ ”Am poză în care faceţi sex anal”.

Iată întreg dialogul:

Cosette Chichirău : Hoţii sunt în fruntea Parlamentului.

Şerban Nicolae: Asta nu are nicio meserie. E o asistată social.

Cosette Chichirău: Penalii ne conduc.

Şerban Nicolae: Doamnă, penală este mama care v-a făcut aşa nesimţită.

Cosette Chichirău: Da, serios?

Şerban Nicolae: Da, absolut.

Cosette Chichirău: Mai spuneţi!

Şerban Nicolae: Leafa mărită de Guvernul PSD e bună? Luaţi indemnizaţia.

Cosette Chichirău: Luaţi-o înapoi!

Şerban Nicolae: Nu vă e ruşine să încasaţi bani nemunciţi? Nu vă e ruţine să fiţi asistată social?

Cosette Chichirău: Cele 700 de amendamente ( la legea Justiţiei - n.r) nu sunt muncă?

Şerban Nicolae: Care 700? L-aţi semnat pe vreunul? L-aţi susţinut pe vreunul? Nu mai minţiţi!Nu vă hliziţi fasolea inutilă la mine. Mai bine spălaţi-vă pe dinţi! Aveţi mâncarea între dinţi. Mâncarea aia de deputat.

Cosette Chichirău, către internauţi : Domnul Şerban Nicolae spune că am mâncare între dinţi. Nu cred. Eu mă spăl pe dinţi, e ok. Mă insultă, dar nu e o problemă. Domnul Şerban Nicolae insultă tot poporul român şi fură împreună cu grupul infracţional oragnizat.

Şerban Nicolae: Eu n-am furat nimic, doamnă, nu fiţi nesimţită. De ce nu faceţi o plângere penală? Căutaţi un coleg alfabetizat şi scrieţi o plângere penală la adresa mea. Vă rog frumos nu mai râdeţi pentru că e o imagine dezolantă. Căutaţi un coleg care a terminat clasa a II-a, care să vă scrie o plângere penală la adresa mea.

Cosette Chichirău: Dvs aţi fost şofer ( aluzie la faptul că Şerban Nicolae l-a aşteptat pe fostul senator PSD Cătălin Voicu la poarta puşcăriei şi l-a condus acasă - n.r).

Şerban Nicolae: N-am fost niciodată şofer.

Cosette Chichirău: Sunteţi şofer la grupul infracţional organizat.

Şerban Nicolae: Dvs sunteţi atât de proastă...Este incredibil ce spuneţi. Demonstraţi-mi că am fost şofer. Ia căutaţi!

Cosette Chichirău: Avem poze.

Şerban Nicolae: Poze?CV-ul e în poze? Eu am o poză în care dvs faceţi sex anal, acum ce să facem?

Video în care Şerban Nicolae o jigneşte pe Cosette Chichirău.

