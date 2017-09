Şedinţă PSD. Evaluarea Guvernului Tudose şi cazul Teodorovici, pe agenda reuniunii

UPDATE Liviu Dragnea şi Mihai Tudose au ajuns la şedinţa PSD. Liderul social-democrat a precizat că la sfârşitul şedinţei va ieşi într-o conferinţă de presă pentru a vorbi despre subiectele discutate de conducerea PSD.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat că evaluarea Guvernului va fi prezentată în Comitetul Executiv Naţional din 29 septembrie, dar nu se va pune problema vreunei remanieri.

„Evaluarea va fi prezentată, vom discuta pe ea, dar nu există la ora asta şi nu va exista, nu se va pune problema vreunei remanieri în Guvern", a declarat Dragnea luni, la finalul şedinţei BPN al PSD.

Preşedintele PSD a spus că printre priorităţi se numără mai multe legi importante. „La CExN o să finalizăm cred o lege importantă pe care o avem prevăzută în programul de guvernare, solicitată şi aşteptată de mediul economic — dacă la o societate comercială a fost cerut un document de o instituţie a statului să nu mai vină altă instituţie a statului să ceară acelaşi document şi să meargă la cealaltă instituţie a statului să-l ia de acolo. Sperăm să ne prezinte domnul Tudorel Toader calendarul cu legile justiţiei", a mai spus liderul PSD.

Comitetul Executiv al partidului va discuta şi despre votul de marţi din Comisia de buget de la Senat, al cărei preşedinte este Eugen Teodorovici.

„Nu am avut această onoare (de a discuta cu Eugen Teodorovici — n.r.). Probabil că o să o am, dar în legătură cu acel vot o să avem o discuţie şi în Comitetul Executiv de la sfârşitul acestei săptămâni şi săptămâna viitoare în grup. Trebuie să facem un efort să ne aducem toţi aminte că această majoritate parlamentară este constituită ca să susţină un guvern, nu să îl blocheze. Este foarte simplu, foarte uşor să se facă exerciţii de imagine, să se critice Guvernul, miniştri, măsuri guvernamentale, dar este un program de guvernare care trebuie pus în practică şi asta este una dintre principalele atribuţii parlamentare. Nu vorbim de sancţiuni deocamdată, vreau să vorbim despre atitudini, că poate unii nu mai înţelegem ce atitudine să avem. Eu cred că la domnul Teodorovici este o altă problemă, dumnealui a venit astă-primăvară, mi-a zis că ar vrea să fie preşedintele Comisiei economice şi eu am rugat colegii din Senat să îl propună, să îl susţină ca preşedinte al comisiei şi probabil din cauza acestei funcţii are aceste atitudini. Adică e o funcţie care poate să îl tulbure foarte mult, la asta mă refeream“, a precizat Dragnea miercuri, la Palatul Parlamentului.

Dragnea a susţinut că este „o prostie" amendamentul adoptat de Comisia pentru buget de la Senat prin care măsura split TVA să fie obligatorie doar pentru companiile care au contracte cu statul.