Vanghelie, în faţa judecătorilor: „Nu sunt un denunţător campion. Nu am o relaţie bună cu DNA”

Un procuror de la DNA a solicitat judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti arestarea preventivă sau plasarea lui Vanghelie în arest la domiciliu, susţinând că acesta nu s-a prezentat pe 8 septembrie la Poliţia Snagov, în cadrul procedurii de control judiciar. Mai mult, Vanghelie nu a răspuns la telefon, iar un poliţist a fost nevoit să îl viziteze la domiciliu, potrivit Agerpres.



Procurorul a mai solicitat desfiinţarea deciziei luate de Tribunalul Bucureşti, prin care lui Vanghelie i s-a permis să părăsească teritoriul României pentru a se trata în străinătate.



De cealaltă parte, avocatul lui Vanghelie a explicat că acesta s-a simţit rău şi nu s-a putut deplasa la Poliţie, solicitând respingerea cererii de arestare.



"Vanghelie s-a simţit rău şi a mers la doctor, unde a primit un diagnostic şi o reţetă. A doua zi, trebuia să meargă la Poliţia Snagov, însă situaţia lui s-a înrăutăţit. Poliţistul a venit la domiciliul lui şi l-a găsit în halat. Marian Vanghelie este un om politic care încearcă să îşi stabilească un nou scop al vieţii", a declarat avocatul.



La rândul lui, Vanghelie a spus în sala de judecată că el nu are o relaţie bună cu DNA şi nu este un "campion denunţător".



"Pe data de 7 septembrie, am plecat de acasă ştiind că nu am nimic. Pe seară, am simţit că ceva nu e în regulă. Am fost la medic. A doua zi, nici nu mi-am dat seama că trebuie să mă prezint la Poliţie de rău ce îmi era. (...) Nu am o relaţie bună cu DNA. Eu nu sunt un denunţător campion. Şi doamna Kovesi şi domnul Coldea vor veni în faţa dumneavoastră şi vor păţi ce vor merita", a afirmat Vanghelie.



Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani.