Un bărbat care ar fi primit peste 3 milioane de lei de la patru firme de IT pentru încheierea unor contracte cu EximBank, trimis în judecată

Bogdan Viorel Mitu va fi judecat de Tribunalul Bucureşti, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie cerând ca acesta să rămână în continuare în arest preventiv, măsură care a fost luată în 22 februarie.



Potrivit rechizitoriului procurorilor, în a doua jumătate a anului 2011, Bogdan Viorel Mitu a pretins şi în perioada ianuarie - septembrie 2012 a primit 960.859 de lei de la reprezentantul unei firme IT, pentru a-l determina pe preşedintele unei unităţi bancare cu capital majoritar de stat să dispună încheierea a patru contracte cu societatea acestuia, în valoare totală de 696.406 de euro.



Anchetatorii îl mai acuză pe Bogdan Mitu că în decembrie 2010 a pretins şi în februarie 2011 şi februarie 2012 a primit 532.306 de lei de la reprezentantul unei alte firme IT, pentru încheierea, cu aceeaşi bancă, a unui contract în valoare totală de 643.018 de euro.



În acelaşi scop, în septembrie 2011, Mitu a pretins şi în perioada ianuarie - martie 2012 a primit 1.576.608 lei de la reprezentanţii altor două societăţi de furnizare servicii IT pentru încheierea, cu aceeaşi bancă, a unor contracte în valoare de 435.670,34 de dolari şi, respectiv, 859.525,84 de euro.



Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că banca de stat cu care trebuia să fie încheiate contractele este EximBank.



Preşedintele EximBank în perioada 2009 - septembrie 2012 a fost Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană.



În ce priveşte acuzaţia de spălare a banilor, procurorii au probe că Bogdan Mitu că, în perioada ianuarie 2011 - noiembrie 2014, a realizat mai multe circuite financiare, în urma cărora a folosit o parte din bani pentru a cumpăra trei imobile, pe numele soţiei sale, iar restul sumei a ajuns la mama acestuia.



Procurorii au pus sechestru asigurător pe mai multor bunuri mobile şi imobile ale lui Bogdan Mitu şi ale soţiei şi mamei acestuia.