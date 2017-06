Topul celor mai trăsnite reclamaţii ale românilor: „Ar trebui reduse şi rolul şi sarcinile administratorilor de bloc”

Platforma maisimplu.gov, centralizează sesizările cetăţenilor, în scopul punerii la punct a unei legislaţii pentru reducerea birocraţiei. Nu însă toate petiţiile sunt întemeiate. Unii dintre petiţionari vor, de pildă, reducerea rolului şi a sarcinilor administratorilor de bloc, în timp ce alţii cer eliminarea cărţilor de identitate sau redimensionarea formularelor tipizate.

Vot mai simplu la alegeri

Mai mulţi români au propus simplificarea procedurii de vot, prin introducerea votării online.

”Propun să se voteze online pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente. Listele cu alegători de la alegerile locale îi cuprind şi pe cei mai mulţi români din diaspora. Aceştia trebuie să verifice dacă sunt pe liste. Dacă nu sunt, atunci să ceară să fie înscrişi. Identificarea se poate face cu CNP şi securizare cu un password şi eventual întrebări cheie. În ziua votării trebuie să alegi că opţiune din lista de partide. Online pot vota şi cei din ţară. (...) Avem mulţi specialişti în IT care pot să facă programul. Este la fel ca la o bancă la care îţi gestionezi conturile online. Oricum ,eu am mari îndoieli că listele electorale sunt corecte. Trebuie şi acestea verificate de specialişti IT să se vadă dacă există mai multe personae la acelaşi CNP”, se arată în petiţie.

Tot la categori ”alegeri”, un alt române doreşte ”votarea electronică cu touch screen” la secţia de votare”: ”Aşa se reduce posibilitatea de fraudare prin: numărarea defectuoasă a voturilor ( se pun voturile pe categorii – după care se numără), anularea buletinelor de vot (prin adaugarea unei a doua ştampile sau insemne cu pixul se pot anula voturi ulterior), buletine de voturi care nu mai apar ulterior ( se ştie că dispar buletine de voturi )”.

Plata întreţinere la bloc şi declaraţie consum apă

Una dintre cele mai trăsnite propuneri vine din partea unei persoane care doreşte reducerea rolului şi a sarcinilor administratorilor de bloc, pe motiv că aceştia ” îşi toarnă sacul cu bârfe şi poveşti denigratoare despre ceilalţi locatari”.

”Trăim într-o ţară unde, halucinant, încă se plăteşte întreţinerea stând la coadă pe coridorul mizerabil al blocului şi aşteptând ca administratorii să-şi toarne sacul cu bârfe şi poveşti denigratoare despre ceilalţi locatari (bineînţeles că şi eu la rândul meu întru la ‘ceilalţi’ când nu sunt de faţă), să taie o chitanţă într-un sfert de oră, timp în care mai fac diferite aluzii - atac subtil la persoană, să îţi spună câte probleme au ei şi ce rol important au, un fel de stăpân al blocului şi al celor ce-l locuiesc. Nu există decât un interval de timp foarte redus în decursul lunii pentru a efectua această plată. Bineînţeles, se poate suna la uşa administraţiei şi în alte zile, teoretic pentru că în practică asta înseamnă vreo trei încercări până când ţi se spune că administratorul nu are timp, iar când în sfârşit se întâmplă asta, urmează din nou aluzii, poveşti despre alţi locatari, poezia ‘eu ajut locatarii, de exemplu acum pe dvs, dar locatarii doar se plâng şi nu respectă nimic’ etc. (...) Ar trebui reduse şi rolul şi sarcinile administratorilor de bloc, care în fond nu au decât un job şi în acesta nu intră spionarea locatarilor (veche meteahnă!), răspândirea de poveşti denigratoare printre aceştia (şi implicit instigarea la ură). Plata întreţinerii ar trebui facturată în mod neutru la orice ora şi zi, la un dispozitiv automat de facturare.

”Supăraţi” pe talonul auto

Un alt român vrea că talonul auto să fie eliberat în dublu exemplar: unul să fie ţinut în maşină, iar altul acasă.

”Talonul auto în România este o adevărată problemă. Asigurarea Casco nu te despăgubeşte dacă talonul a fost în maşină în caz de furt. Totodată, când închiriezi o maşină nu ţi se înmânează şi talonul în original, din această cauză Poliţia a vrut să mă amendeze la un control în trafic. În alte ţări (exemplu Norvegia) există două exemplare, unul care se păstrează în maşină şi cu care nu se poate înstrăina maşina şi unul care se păstrează acasă şi care poate fi folosit când se vinde maşina”, se plânge acesta.

Supărat pe talonul auto este şi un alt român, care doreşte eliminarea obligativităţii prezentării acestui document la controlul Poliţiei. ”Şoferul trebuie să aibe talonul asupra sa la control. Nu mai simplu este ca Poliţia să aibă o bază de date care să conţină toate datele necesare şi care poate fi accesată de personalul acesteia online (de pe maşina poliţiei) pentru verificări? În acelaşi timp împreună cu un soft de recunoaştere a numerelor de înmatriculare ar putea identifica automat maşinile care nu respectă legea. Era să plec cu talonul pentru o perioadă îndelungată din ţară şi atunci rămânea soţia fără document, putând fi amendată pentru neprezentarea documentului în caz de verificare”.

Eliminarea cărţilor de identitate

O altă propunere trăsnită vizează eliminarea cărţilor de identitate pentru cei care deţin un paşaport.

”În condiţiile în care ai paşaport, cartea de identitate devine inutilă. Propun să eliminăm cartea de identitate pentru cei care au paşaport. Paşaport sau carte de identiate, nu amândouă”, se arată în petiţie.

În schimb, alţii doresc ca paşapoartele pentru copii să aibă valabilitate mai mare şi chiar eliberarea cărţilor de identitate încă de la naştere.

”Vă rugăm mult să măriţi valabilitatea paşapoartelor pentru copii, la cel puţin 5 ani şi poate ar fi bine ca exact de la naştere copiii să primească cartea de identitate. Noi, cei aflaţi în străinătate, întâmpinăm greutăţi din acest punct de vedere, odată la 3 ani trebuie să reînnoim paşapoartele copiilor, iar termenul de eliberare al acestora este de o lună şi jumătate deoarece această procedură se realizează prin ambasada sau consulat. Vă rugăm să mai aveţi în vedere şi circulaţia liberă a copiilor minori neînsoţiţi, iar noi părinţii nu trebuie să plătim servicii de însoţire la diferite companii aeriene. Chiar suntem luaţi în ras!”, scrie petiţionarul.

Un alt române doreşte redimensionarea formularelor tipizate, pe motiv că acestea ”au câmpuri prea mici (lungime şi înălţime) pentru completarea în scris”.

Alţii se plâng că sunt nevoiţi să iasă din casă atunci când sunt bolnavi pentru a merge la serviciu după adeverinţă de la angajator pentru a putea primi concediu medical.

”În prezent, dacă eu mă trezesc dimineaţă răcit cobză, pentru a putea obţine concediu medical trebuie să mă duc răcit cobză la serviciu, să obţin o adeverinţă de la angajator, cu care să merg apoi răcit cobză la medicul de familie care îmi va elibera adeverinţă de concediu medical.

Adeverinţa de concediu medical se eliberează în prima zi de concediu. Dacă, de exemplu, stau la pat 3 zile şi de abia în a 4 mă pot ridica pentru a ajunge la medic, eu nu pot lua concediu medical pe primele 3 zile. Consider că acea primă hârtie cu care mă duc de la angajator la medicul de familie este inutilă”, reclamă acesta.

Plată online pentru orice serviciu

La polul opus, sunt numeroase petiţii care pun în evidenţă birocraţia din instituţiile statului. Cei mai mulţi români cer autorităţilor simplificarea unor proceduri administrative, de pildă, prin implementarea unor sisteme online de plată a taxelor sau de depunere a documentelor la instituţii în vederea eliberării unor avize sau autorizaţii. De asemenea, cetăţenii mai cer eliminarea unor prevederi legale fără noimă, precum obligativitatea susţinerii examenului pentru permis auto în oraşul în care candidaţii au reşedinţa.

”Plata online este o metodă folosită în mai multe ţări care atât uşurează munca celor de la gişee (cozi mai mici, timp mai mult) cât şi pe cea a plătitorului (câteva click-uri scutesc plimbatul prin trafic şi statul la cozi). Se poate cere deschiderea unui cont unic pe un site prin CNP (care este unic) şi, de ce nu, încă o metodă de identificare (adresa de domiciliu, adresa de e-mail, etc).

Mă îndoiesc că vor sta mulţi să spargă conturi că să plătească taxele în contul altcuiva…”, scrie un bărbat.

În asentimentul său este şi o altă persoană. ”În momentul de faţă dacă primăria nu este înregistrată pe ghişeul.ro, trebuie să mergi la departamentul de finanţe din cadrul primăriei, aştepţi la coadă şi iei o notificare cu sumele de plată. După, stai la coadă la caserie şi plăteşti taxele. De ce nu există un sistem integrat în care mă pot conecta online, văd toate taxele, amenzi şi tot ce trebuie să plătesc pentru stat şi să plătesc online?”, se întreabă retoric petiţionarul.

Sistem centralizat la Fisc

O problemă reclamată de mulţi români, pentru care autorităţile nu au găsit încă o rezolvare, este lipsa unui sistem centralizat de colectare a taxelor sau a amenzilor. Astfel, dacă eşti amendat în altă localitate decât cea de domiciliu, eşti obligat să mai faci un drum la ANAF în oraşul de reşedinţă pentru a face dovada plăţii respectivei amenzi.

”Primeşti o amendă, o plăteşti la fisc, dacă nu trimiţi chitanţă doveditoare la poliţie, acelaşi fisc, chiar acelaşi ghişeu îţi spune după două luni să zicem că nu ai achitat amenda”, scrie un petiţionar.

”Ca PFA îmi plătesc toate contribuţiile la ANAF, inclusiv sănătatea. Chiar şi aşa apari ca neasigurat la medic dacă nu mergi personal să duci o copie doveditoare a plăţii şi la Casa de Sănătate, ceea ce mi se pare aberant. O simplă baza de date comună ar rezolva mulţi nervi şi drumuri făcute aiurea”, reclamă o altă persoană.