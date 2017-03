Sub zodia protestelor. Funcţionarii Publici ameninţă cu proteste spontane. Poliţiştii fac grevă încă de ieri. Mâine este anunţat miting de amploare

Miting de amploare anunţat sâmbătă în Bucureşti

Sindicatele din Poliţie spun că protestele vor continua, reprezentanţii acestora acuzând faptul că sunt "duşi cu vorba" de Guvern. Florin Vilnei, preşedintele sindicatului SED LEX din Poliţie, a anunţat vineri, la Realitatea Tv, că sâmbătă va avea loc un miting de amploare în Bucureşti, la care sunt aşteptaţi în jur de 10.000 de angajaţi din Poliţie, potrivit Hotnews.

Joi, aproximativ 20 de poliţişti au pichetat sediul Ministerului Muncii. Protestatarii au fluturat steaguri şi au suflat în vuvuzele, purtând pancarte pe care scria „Peste 60 la sută din angajaţii MAI au salariul minim pe economie“, „Logistica MAI - în continuă degradare“, „Voi chirie 1.200 de euro, noi 80 de euro“, „Protecţia poliţistului = Protecţia cetăţeanului“.





Liderii de sindicat spun că acţiunea de pichetare a sediului MAI va continua şi vineri, între orele 10.00 şi 14.00, iar sâmbătă, chiar de Ziua Poliţiei Române, va fi organizat un miting de amploare.





Ce vor poliţiştii





Concret, poliţiştii solicită emiterea unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului care să prevadă majorarea salariilor funcţiei de bază cu 20%, calcularea sporurilor pe bază de pontaj (pentru munca de noapte, pentru condiţii grele, pentru sâmbete, duminici şi sărbători legale lucrate) la salariul funcţiei de bază, începând cu data de 1 aprilie.





În cadrul aceleiaşi ordonanţe, liderii de sindicat consideră că trebuie să se regăsească şi plata asigurării serviciului de intervenţie prin chemări de la domiciliu, cu 40% din salariul de funcţie, la fel ca în cazul medicilor.





O altă revendicare priveşte eliminarea plafonului de 30 la sută din salariul funcţiei de bază pentru sporuri, compensaţii, prime şi indemnizaţii individuale, dar şi acordarea unei majorări de 100 la sută (faţă de 75 la sută cât este acum) pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.





Dumitru Coarnă (SNPPC): Avem experienţa promisiunilor





Liderul SNPPC, Dumitru Coarnă, a explicat pentru „Adevărul“ de ce au ales poliţiştii să iasă în stradă: s-au săturat de promisiuni. „Nu am găsit înţelegere, am încercat dialogul social şi încercăm în continuare. Doamna ministru a văzut că are deschidere, a înţeles şi a zis că trimite premierului solicitările noastre. Dar nu au fost decât discuţii. Am încercat pe diferite canale să soluţionăm paşnic revendicările noastre. Acum avem promisiuni, dar nu înseamnă nimic pentru noi, avem experienţa promisiunilor“, a mai spus Coarnă.





La rândul său, Vasile Lincu, preşedintele Prolex, arată cu zeci de mii de poliţişti sunt plătiţi cu salariul minim pe economie. „Peste 84.000 de angajaţi ai MAI sunt salarizaţi la nivelul salariului minim pe economie – 1.450 de lei. Ceea ce salvează oarecum este norma de hrană, între 600 şi 900 de lei“, a declarat Vasile Lincu.