Sorin Alexandrescu, condamnat în dosarul „Şantaj la Antene“, încearcă să scape de puşcărie

Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA a fost trimis în judecată de către procurorii DNA alături de fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, şi fiica sa Camelia în 1 octombrie 2013. Camelia Voiculescu a primit o condamnare la 1 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la şantaj, Antena TV Group a fost obligată să plătească o amendă penală de 200.000 de lei pentru aceeaşi infracţiune, iar Dan Voiculescu a fost achitat pentru complicitate la şantaj.





Curtea Supremă a pronunţat sentinţele definitive la sfârşitul lunii iunie 2017, fostul director al Antena TV executând 8 luni din pedeapsa primită.





Recursul în casaţie reprezintă o cale de atac extraordinară, neavând rolul de a repara ilegalităţile sau de rezolvare a unei cauze penale, ci de a sancţiona sentinţe şi deciziile necorespunzătoare, în scopul respectării legislaţiei şi a uniformităţii jurisprudenţei. În consecinţă, acest tip de recurs nu are ca finalitate remedierea unei greşite aprecieri a faptelor şi a unei inexacte sau insuficiente stabiliri a adevărului printr-o urmărire penală incompletă.





Potrivit Noului Cod de Procedură Penală, cazurile în care se poate face recurs în casaţie privesc hotărârile în cursul cărora: 1. în cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente; 2. inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală; 3.în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal; 4.nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată; 5.s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege.







Potrivit anchetatorilor, în perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, în mod repetat şi gradual, acte de constrângere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCC&RDS, ameninţându-l cu darea în vileag a unor presupuse fapte de corupţie, astfel încât să îl determine să urmeze conduita impusă de inculpat. Actele de constrângere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmaţii legate de perspectiva declanşării unui scandal mediatic, dar şi prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat că vor fi făcute dezvăluiri cu privire la presupuse fapte de corupţie în care ar putea fi implicat Ioan Bendei.





Anchetatorii susţin că acest spot publicitar a fost realizat din dispoziţia Cameliei Voiculescu şi a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, şi a fost difuzat în perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecvenţă de cinci ori pe zi (în total de 401 ori) de toate posturile TV aparţinând SC Antena TV Group SA şi SC Antena 3 SA.





În apărarea sa, Sorin Alexandrescu a susţinut că nu l-a şantajat pe Ioan Bendei şi că a urmărit doar realizarea unei anchete jurnalistice. „Nu m-am gândit că întâlnirile cu Bendei îl vor speria. Ancheta mea nu se referea la dânsul. Nu a existat niciun interes pentru obţinerea de foloase pentru mine sau pentru compania pe care o conduceam”, a declarat acesta în cadrul pledoariei finale. Acesta a susţinut şi că se simte victima unei înscenări, adevăratele ţinte fiind Dan Voiculescu şi fiicele sale.„Nu am săvârşit nicio faptă penală, sunt un om responsabil. Toată viaţa am învăţat şi am muncit. Sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii în situaţia în care voi fi condamnat“, afirma în faţa judecătorilor la acea dată Alexandrescu.