Solicitarea făcută de criminala de la metrou în urmă cu două luni

„Necesit adăpost pe perioada următoare de iarnă, deoarece m-am întors din Spania (Madrid) şi am avut bani de gazdă doar pentru o lună. Vă rog să luaţi în considerare cererea deoarece nu am putere de muncă pentru că nu am mâncare, nici duş, nici condiţii de trai decent”, spunea Magdalena Şerban, în cererea adresată, citată de libertatea.ro.



În cerere, femeia trece ca adresă de domiciliu, strada Virgil Pleşoianu nr 55 sector 1.



Magdalena Şerban a fost arestată preventiv după ce a ucis o tânără pe care a împins-o în faţa metroului, în staţia Dristor 1. Cu doar câteva ore înainte, a încercat un gest similar asupra unei alte tinere, care a reuşit să se opună şi să se salveze.

